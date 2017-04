2017-04-06 00:05:46.0

Leichtathletik Zweimal Gold für Aichacher Läuferinnen

LCA-Sportlerinnen holen Titel bei bayerischer Straßenmeisterschaft. Kathrin Wörle vom RSC in Ingolstadt stark

Leni Bauer und Herta Bergmann vom LC Aichach haben sich zwei weitere Goldmedaillen bei den bayerischen Zehn-Kilometer-Straßenmeisterschaften im mittelfränkischen Neuhaus gesichert. Sie gewannen die Titel in ihren Altersklassen. Herta Bergmann bei den W-60-Damen in 50:10 Minuten, Leni Bauer in der W-70-Wertung mit 59:17 Minuten. Vereinskamerad Erwin Germann rundete das LCA-Ergebnis mit einem neunten Rang bei den M-65-Herren (50:09 Minuten) ab.

Beim Schanzer Seelauf in Ingolstadt, dem zweiten Wertungsrennen des Sport-IN-Laufcups, rockten die Ausdauer-Damen aus dem Wittelsbacher Land die Konkurrenz. Bei Frühlingstemperaturen um die 20 Grad beteiligten sich insgesamt rund 550 Sportler an der Veranstaltung. Besonders beeindruckend war der Auftritt von Kathrin Wörle (RSC Aichach). Die Triathletin benötigte nur 47:29 Minuten für den 10,6-Kilometer-Parcours. Nur zwei Sportlerinnen waren schneller als die Aichacherin, ihre Altersklasse W30 gewann Wörle. Birgit Haug (LC Aichach) dominierte das W-55-Klassement in 53:23 Minuten.

Und bei den U-14-Juniorinnen zeigte Ilva Seitz (LC Aichach) ihre Klasse: Sie blieb Lara Scheunemann, die Siegerin der Vorwoche in Zuchering (wir berichteten), hartnäckig auf den Fersen, überspurtete die junge Kasingerin 200 Meter vor dem Ziel und nahm ihr noch fünf Sekunden ab: Ilvas Siegerinnenzeit für 1600 Meter betrug 6:19 Minuten. Gerhard Seideneder (RSC Aichach) benötigte 47:38 Minuten und wurde 16.bei den M-45. (hokr)