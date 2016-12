2016-12-24 16:00:00.0

Neusäß 129 Absagen bei der Wohnungssuche

Pamela Mannara muss zum Jahresende aus ihrer Wohnung raus. Warum die Neusäßerin, die zu 50 Prozent schwerbehindert ist, immer noch keine neue Bleibe hat und am Verzweifeln ist. Von Tanja Wurster

Die Geschichte von Pamela Mannara aus Neusäß erinnert an die von Maria und Josef und ihre Herbergssuche – gerade jetzt, zu Weihnachten. Zwar ist die 43-Jährige alleinstehend und auch nicht schwanger, doch auch ihre Lage ist prekär. Sie sucht verzweifelt nach einer neuen Wohnung – und das seit acht Monaten. Ihre Geschichte ist eine über bürokratische Hürden und den angespannten Wohnungsmarkt.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Aus ihrer jetzigen Ein-Zimmer-Wohnung im Neusässer Alpenviertel hätte Pamela Mannara eigentlich schon zum 30. September ausziehen müssen. Ihre Vermieter kündigten ihr wegen Eigenbedarf. Da sie keine neue Bleibe gefunden hatte, bekam sie eine Fristverlängerung bis zum 31. Dezember. Pamela Mannara hat sich 129 Wohnungen angesehen, bisher vergeblich. Sie ist finanziell auf staatliche Unterstützung angewiesen, ihre Miete übernimmt daher das Jobcenter. „Doch neun von zehn Vermieter wollen das nicht“, schildert Pamela Mannara ihren Eindruck.

Das Problem: Zwar zahlt das Jobcenter die Miete, doch Leistungsbeziehern drohen Kürzungen, wenn sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem Jobcenter nicht nachkommen. Folglich kann es vorkommen, dass Leistungsbezieher ihre Miete nicht mehr berappen. „Sobald das Wort Jobcenter fällt, ist Schluss“, beschreibt Pamela Mannara ihre Erfahrungen. Zu viele Vermieter hätten schlechte Erfahrungen gemacht, erklärt sich Pamela Mannara die Vorbehalte. Dabei will sie mit dem klischeebehafteten Bild vom typischen Hartz-IVler nichts zu tun haben. „Ich werde mit Haftentlassenen und Alkoholkranken über einen Kamm geschert“, bedauert die Neusässerin, die ein gepflegtes Erscheinungsbild abgibt.

Mannara war in der Gastronomie tätig

Laut Jobcenter steht Mannara eine angemessene Wohnung zu. Für sie heißt das: maximal 50 Quadratmeter Fläche bei bis zu acht Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. In der Summe also maximal 400 Euro. „Einmal hatte ich eine Zusage für eine Wohnung, die 418 Euro Kaltmiete gekostet hätte.“ Das Jobcenter habe sich jedoch geweigert, ihr die Wohnung zu zahlen, selbst wenn sie die Differenz von 18 Euro selbst beglichen hätte, berichtet Mannara.

Für die Berechnungen hat das Jobcenter die Städte und Gemeinden im Landkreis Augsburg in sogenannte Vergleichsgruppen aufgeteilt. Neusäß fällt zusammen mit Gersthofen, Aystetten, Diedorf und Stadtbergen in die Vergleichsgruppe 3, da die Kommunen ähnliche Mietpreise haben. Insgesamt gibt es im Landkreis fünf Vergleichsgruppen, deren Mietpreise pro Quadratmeter zwischen 6,60 und 9,20 betragen dürfen – abhängig von Größe und Lage.

Eine Wohnung im Stadtgebiet Augsburg scheidet für Pamela Mannara aus. Denn dafür wäre das Jobcenter Augsburg-Stadt zuständig. Mit dem Wechsel würde sie auch ihre bisherige Arbeitsberaterin verlieren, was sie nicht will. „Frau Fischer hat mich beim Aufbau meiner Selbstständigkeit sehr unterstützt“, lobt sie die Mitarbeiterin beim Jobcenter Augsburger Land. Mannara war jahrelang in der Gastronomie beschäftigt, bis sie krank wurde und auf Erwerbsminderungsrente angewiesen war. Heute ist sie zu 50 Prozent schwerbehindert. Da die monatliche Summe nicht zum Leben reichte, wurde sie schon damals zur sogenannten Aufstockerin. Sich einfach in ihr Schicksal zu fügen, ist nicht ihre Sache. Um wieder auf eigenen Beinen zu stehen, machte sie sich selbstständig. Als Franchise-nehmerin baute sie sich eine eigene Existenz als Gebäudereinigerin auf. „Es ging ganz langsam nach oben“, berichtet sie etwas wehmütig. Sogar zwei 450-Euro-Kräfte konnte sie anstellen. Sie war fast so weit, dass sie nicht mehr auf finanzielle Unterstützung des Staates angewiesen wäre, als ihr die Wohnung gekündigt wurde. Die Probleme potenzieren sich: Die drohende Obdachlosigkeit macht der bereits gesundheitlich angeschlagenen Frau extrem zu schaffen. Derzeit ist sie krankgeschrieben. Ihre mühsam aufgebaute berufliche Existenz liegt daher brach.

Ohne ihre Freunde hätte sie schon lange aufgegeben

Mannara fühlt sich im Stich gelassen: „Wir sind doch ein sogenannter Sozialstaat“, sagt sie. Auch an mehrere Politiker und Ämter habe sie sich in ihrer Notlage gewandt. Doch auch sie konnten ihr keine Lösung anbieten. Unterstützung – moralische wie finanzielle – bekommt sie von ihren Freunden. Sie ist dankbar über ihr gutes soziales Netzwerk, ohne das sie schon längst aufgegeben hätte.

Sie weiß, dass es viele Menschen gibt, die in einer vergleichbaren Lage sind. Mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit will Pamela Mannara aufrütteln. So ärgert sie sich darüber, dass es Mieter gibt, die nicht aus ihrer Sozialwohnung ausziehen müssen, wenn sie nicht mehr darauf angewiesen sind und diese dann für wirklich Bedürftige blockieren. Gleichzeitig kennt Pamela Mannara Menschen, die sich eine neue Bleibe suchen müssen, weil das Jobcenter aufgrund einer Miterhöhung die bisherige Wohnung nicht mehr bezahlt. Die Neusässerin sucht in diesen Tagen noch immer fieberhaft weiter und hofft auf ein Weihnachtswunder für sie. Sie will kein Mitleid, sondern nur eine Chance.