Landkreis Augsburg 16-Jährige will Schriftstellerin werden - und ist auf einem guten Weg

Die 16-jährige Luca Opic aus Neusäß sitzt an letzten Korrekturen eines fertigen Manuskripts – und arbeitet bereits an zwei neuen. Traut sie sich an erste Versuche bei Verlagen? Von Wolfgang Schütz

Viele wollen Künstler werden, nur wenige schaffen es letztlich, im Traumberuf Fuß zu fassen. Talent und Fleiß muss der Nachwuchs mitbringen, aber das nötige Glück, dass alles auch gelingt, kann nicht erzwungen werden. In einer Langzeitreportage begleiten wir drei vielversprechende Jugendliche aus der Region auf ihrem Weg. Eine davon ist Luca Opic aus Neußäß, die Schriftstellerin werden möchte. Im August 2015 haben wir das erste Mal von ihr berichtet.

Es ist nur ein Jahr seit dem letzten Gespräch vergangen – und doch ist nicht nur viel, sondern womöglich Entscheidendes geschehen.

Luca Opic aus Neusäß ist inzwischen nicht einfach nur 16 geworden, hat ihren ersten Schulabschluss hinter, den nächsten vor sich, auf dem Weg zur Fachoberschule, am besten Richtung Landwirtschaft, der eigene Hof soll es werden. Sie trägt inzwischen nicht nur das Haar sehr selbstbewusst kurz, tritt als junge Frau auf und hat nebenbei auch noch begonnen, die ersten privaten Sprachkurse in Japanisch zu absolvieren, während sie leidenschaftlich Manga-Motive zeichnet, eine Reise nach Tokio muss es sowieso werden … Nächste, und eben womöglich entscheidende, Schritte hat sie zu ihrem Traum vom Leben als Schriftstellerin getan.

Manuskript „Tausend Jahre Vergangenheit“ mit 347 Seiten

Das Manuskript mit dem Titel „Tausend Jahre Vergangenheit“, vom dem hier vor zwölf Monaten die erste Seite abgedruckt war, ist inzwischen, nach knapp zwei Jahren Arbeit daran, mit 347 Seiten abgeschlossen. Luca sitzt an den letzten Korrekturen und sagt: „Vielleicht ist es das erste, das ich auch an einen Verlag schicken werde.“

Denn ihr Traum war es ja immer, klassische Bücher zu schreiben, aus Papier auf die Hand, fühlbar, gestaltet, in Buchhandlungen erhältlich, nicht bloß digital und im Internet. Und die 16-Jährige weiß durchaus, wie schwer das ist, wie groß die Konkurrenz, wie gering deshalb wohl die Chancen eines Soforttreffers sind, wie groß im Vergleich die einer Enttäuschung. Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit für diesen Schritt …

Krise: letzte Geschichte auserzählt

Der zweite große Schritt des vergangenen Jahres hängt mit einer Szene zusammen, von der Luca erzählt. Sie wirkt fast wie aus einem Buch. Da geht also eine 16-Jährige einen Weg entlang, ohne Smartphone im Anschlag, ohne Musik über Stöpsel im Ohr. Seit April steckt sie in einer für sie ganz neuen Krise. Ihre letzte Geschichte ist auserzählt – und in ihr scheint plötzlich keine neue mehr zu stecken.

Ein paar kleine Anekdoten, die sie eben aufschreibt, die aber nicht mehr zu leben beginnen, sich nicht mehr durch plötzliche Impulse weiterentwickeln, denen sie dann nachgehen und sie in eine Erzählung fortspinnen könnte. Und dann, so ganz ohne multimediale Ablenkung, steht diese 16-Jährige vor einem alten Baum und mit ihm plötzlich vor einer Szene, einer Idee, die auf ihre Art auch ganz neu für sie ist und der sie nachgehen muss: Ein Mensch liegt im Sterben, und der Mensch, den er liebt, spricht ihm – zum Trost nur – ebenfalls von Liebe, bis dass der Tod sie scheide; und dann wird der Sterbende doch noch gesund …

Neue Geschichte: Jetzt geht es um den Menschen

So stand Luca also vor einer neuen Geschichte. Und einer neuen Art dazu. Denn bislang war ihr Schreiben stark vom Fantastischen geprägt gewesen, von Tierfabeln, Fabelwesen, Wesenszauber – ein Abenteuerland , in das sie auch ihre eigenen Wünsche und Ängste, Empfindungen und Erlebnisse mitverwandeln konnte. Jetzt geht es um den Menschen und das Leben. Keine Magie und auch keine sich ständig überschlagenden Dimensionen und Geschehnisse. Und fast genauso ist es auch bei einer zweiten Idee, die kurz darauf zu ihr kam, in der es verschlüsselt im Kampf mit Traumfiguren um die Frage der eigenen Identität geht: Wer bin ich? Und so schreibt Luca jetzt durch beide voneinander unabhängigen Geschichten am gleichen Entwicklungsschritt.

Die Kraft des Erzählten kommt nun viel mehr aus der Sprache. Sie wirkt sorgfältiger gewählt, nuancenreicher und rhythmisierter gesetzt – und sorgt so für feinere Stimmungen, als es Bilder- und Erlebnisflut samt Fantasy-Effekten könnten. Dadurch geht das Schreiben jetzt auch deutlich langsamer: „Aber ein Buch darf ja auch mal drei Jahre brauchen“, sagt Luca. Und mit dieser Wendung hin zum Menschen und zum Literarischen steht sie nun natürlich auch neu vor der Frage, wie das Verhältnis zwischen der Autorin des Buches und der Ich-Erzählerin im Buch aussieht. Wer schreibt, schreibt immer auch über sich – aber das ist etwas anderes, als von sich zu erzählen …

Bücher öffnen die Welt

Spannend und ins Herz der Literatur weisend, was für Luca begonnen hat – und was ein Begegnen der Welt ohne Smartphone und Ohrstöpsel brauchte. Das hat die 16-Jährige darum für sich zur Regel gemacht: Jeden zweiten Tag ohne Handy, viel öfter ohne Musik auf den Ohren, viel weniger Filme: „Vorher dachte ich ja, daraus ziehe ich Inspiration. Aber jetzt merke ich, dass man selbst eigentlich nur leer davon wird“, sagt Luca. Einzige Ausnahme ist das Bücherlesen. Das öffnet die Welt. Zurzeit: historische Romane von Rebecca Gablé.