2017-06-29 14:30:00.0

Zusmarshausen A8-Bauarbeiten: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

An der A8-Anschlussstelle Zusmarshausen kommt es in den nächsten Tagen zu Sperrungen. Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrbahndecke.

Heute Nacht kommt es an der A8-Anschlussstelle Zusmarshausen zu Bauarbeiten. Foto: Patrick Gilg