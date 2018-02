2018-02-08 08:06:00.0

Kreis Augsburg Ab auf die Piste: Wo Wintersportler aus der Region am liebsten hinfahren

Für einen Tag zum Skifahren in die Berge: Wintersportler aus dem Augsburger Landkreis verraten ihre Lieblingsplätze. Warum die Ehrwalder Alm bei Eltern hoch im Kurs steht. Von Maximilian Czysz

Schnee gibt es genügend, das Wetter passt und die Kinder wollen sich in den Faschingsferien austoben: Wie wäre es mit einem Skitag in den Bergen? Wintersportler verraten ihre Lieblingsplätze und erklären, warum sie welchem Gebiet den Vorzug geben.

Für Wolfgang Häusler, der in Meitingen die „Skiklinik“ betreibt, steht ganz klar das Allgäu im Fokus. „Warum soll ich mir den Stau auf der Salzburger Autobahn antun?“, fragt er. Das Allgäu erreicht er über die B17 und B12 deutlich schneller: Knapp eineinhalb Stunden sitzt er bis Nesselwang im Auto. Es gibt noch weitere Ziele: Philipp Kraus, der sich bei den Naturfreunden Gersthofen mit Amelie Schimanski und Felix Hirsch als Wintersportwart engagiert, schlägt zum Beispiel die Hündle-Bahn bei Oberstaufen oder die Hörnerdörfer mit den Skigebieten Bolsterlang/Weiherkopf und Ofterschwang vor.

Ein Geheimtipp vom Ski- und Wanderverein Fischach

Das Nebelhorn ist der Geheimtipp von Theresia Wunderer vom Ski- und Wanderverein Fischach. Mit dem Auto sind es knapp zwei Stunden bis zur Talstation, mit dem Zug dauert’s von Augsburg bis zum Bahnhof Oberstdorf fast genauso lange. Für Kinder oder Kleinkinder empfiehlt Johannes Meyer, der stellvertretende Leiter der DSV-Skischule Neusäß, die Skilifte Thalerhöhe bei Missen-Wiederhofen sowie die Spieser-Lifte (Unterjoch).

Kinder und Familien sind auch im benachbarten Tirol gut aufgehoben: Die Ehrwalder Alm ist ein weiterer Tipp von Philipp Kraus. Er empfiehlt die Liftanlagen in dem weiten, sonnigen Talkessel vor allem wegen des Kinderlands. „Lange, flache Abfahrten, wenig Schlepplifte und ganz neu die Fun-slope, eine Mischung aus Piste und Spielplatz. Alles zusammen gibt die besten Voraussetzungen für einen tollen Skitag für die ganze Familie“, sagt Jil Metzger vom TSV Gersthofen.

André Stimpfle von der DJK RG Wertachtal stimmt zu: „Ehrwald eignet sich besonders für Familien und Kinder.“ Auch Gabi Weser von der Skiabteilung des SV Untermeitingen steuert den Ort unter der Zugspitze gerne an. Sie schätzt dort die gemütlichen Hütten zur Einkehr, die freundlichen Menschen und die Pisten für jeden Geschmack.

Gabi Weser hat noch einen anderen Tipp: das Tannheimer Tal. „In Nesselwängle gibt es Pisten für jedes Fahrkönnen“, sagt sie. Das Hochtal mit Neunerköpfle und Schattwald-Zöblen bietet auch Ruhe abseits der Pisten – bei einer Skitour. Wer Genuss in Kombination mit viel Ausblick sucht, ist mit dem Aufstieg auf den Schönkahler bestens bedient. „Dort ist es auch relativ lawinensicher“, sagt Gerhard Mayer von der Alpenvereinssektion Gersthofen.

Schon Ernest Hemingway schätzte diese Gegend

In eine ganz andere Richtung zieht es Alexander Scherer aus Fischach. Der Übungsleiter des SWV Fischach schlägt das Montafon für eine Tagestour vor. Die Gebirgswelt erreicht er mit dem Auto in rund zweieinhalb Stunden. Übrigens schätzte schon der Schriftsteller Ernest Hemingway diese Gegend: Zwei Winter verbrachte er im Montafon, das ihn auch zu „Schnee am Kilimandscharo“ inspiriert haben soll. Das höchste Bergmassiv Afrikas peilt Reinhard Rauscher vom SC Königsbrunn übrigens nicht an. Er fährt lieber ins Pitztal. Schließlich findet er auf dem Gletscher beste Schneeverhältnisse vor: „Festen Neuschnee oder meisten Pulver.“ Die drei Stunden Fahrt und die 200 Kilometer auf der Straße nimmt er für die gelenkschonenden Pisten gerne in Kauf.

Wenn Landrat Martin Sailer für einen Tag die Ski anschnallt, dann am liebsten in der Skischaukel Berwang, dem höchstgelegenen Ort der Tiroler Zugspitz-Arena. Im Skigebiet, das gleichzeitig die sportliche Heimat der Wintersportler der DJK Leitershofen, des TSV Gersthofen und des SWV Fischach ist, nimmt Sailer regelmäßig an Rennen teil. Sebastian Kaderk von der DJK Leitershofen kennt sich dort bestens aus. Er schätzt das Skigebiet wegen der weitläufigen Möglichkeiten. „Anfänger oder Könner kommen hier auf ihre Kosten.“