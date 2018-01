2018-01-31 12:00:00.0

Fischach Cannabis: Für die Pflanzen raucht der Stromzähler

Ein 59-jähriger aus Fischach züchtet das Hanfgewächs heimlich in einem Zimmer. Wie ihm die Polizei auf die Schliche kommt und warum Maisfelder ein beliebter Ort für den Anbau sind. Von Maximilian Czysz

Weil die Stromkosten ungewöhnlich hoch waren und es noch dazu in dem Fischacher Haus verdächtig süßlich roch, verständigte das Pflegepersonal die Polizei. Die machte daraufhin eine besondere Entdeckung.

In einem versperrten Raum des Anwesens fanden die Beamten eine so genannte Indooranlage zur Aufzucht von Cannabis: Etliche kleine Pflanzen standen dort unter Wärmelampen, die den Stromzähler hatten rotieren lassen. Wie sich herausstellte, hatte es bereits eine Ernte gegeben. Teile davon fanden sich nämlich in der Küche wieder – eine größere Menge Marihuana.

ANZEIGE

Wie viel Gramm es waren, steht noch nicht fest. Vielleicht hatte der 59 Jahre alte Tatverdächtige schon etwas davon geraucht: Er kehrte jedenfalls gerade von der Arbeit nach Hause zurück, als ihn die Einsatzkräfte empfingen. Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Region tauchen immer wieder heimliche Cannabis-Felder auf

Die Aufzuchtstation ist übrigens kein Einzelfall: Gerade im Sommer heben die Polizeibeamten immer wieder heimliche Cannabis-Felder aus, die in der Regel versteckt im mannshohen Mais angelegt werden. Wir haben einige Beispiele zusammengestellt:

Prächtige Ernte: Den größten Fund seit Jahren in der Region machte die Polizei 2017 bei Altomünster: Dort wuchsen 200 Pflanzen zwischen Mais. Der Wert der illegalen Plantage lag im fünfstelligen Bereich. Das Cannabis war auf einer Strecke von rund 300 Metern vereinzelt im Mais angepflanzt worden. Das Gewicht betrug nach der Ernte rund 420 Kilogramm. Nach der Trocknung blieben immerhin etwa 60 Kilogramm nutzbares Marihuana übrig. Ein Jagdpächter hatte die illegalen Cannabispflanzen im Dachauer Hinterland entdeckt.

Cannabis-Plantage im Maisfeld bei Peterswörth blieb bis zur Mais-Ernte unentdeckt

Loch im Maisfeld: Ein Landwirt schlug bei Peterswörth im Landkreis Dillingen Alarm: Bei der Maisernte entdeckte er mehrere hochgewachsene Cannabispflanzen auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern. Bemerkt wurde die Plantage nicht – auch wenn sich der Gärtner immer wieder heimlich ins Feld geschlichen hatte.

In großer Höhe: Da rieben sich auch die Polizeibeamten die Augen: Fast 300 Cannabispflanzen bauten Unbekannte 2017 im Haunstetter Wald an. Teilweise nutzten sie dafür sogar Baumwipfel in 25 Metern Höhe. Auf die Spur gebracht hatte die Polizei ein Spaziergänger: Ihm kamen die Pflanzen mit den schmalen, langen Blättern seltsam vor. Was ebenfalls ungewöhnlich war: Etliche Pflanzen standen in Töpfen am Waldrand. Andere waren in den Gefäßen an den Bäumwipfeln gebunden. Um sie auf den Boden zu bringen, musste die Polizei auf die Unterstützung der Höhenretter der Berufsfeuerwehr zurückgreifen.

Wegen schlechter Qualität startete 27-Jähriger seine eigene Cannabis-Aufzucht

Mit Schneckenkorn: Bei Thannhausen hatte sich eine Frau vor Jahren mit größter Sorgfalt und gärtnerischem Fachwissen um eine Plantage in einer kleinen Waldlichtung an der kleinen Mindel gekümmert. Als sie nach dem Rechten sehen wollte, lief sie der Polizei direkt in die Arme. Die waren nämlich gerade mit der Ernte der acht Pflanzen beschäftigt. Ins Visier geriet sie, als im Kofferraum ihres Wagen Spaten und Grabgabel gefunden wurden. Wie sich herausstellte, hatte sie auch mit Schneckenkorn die kleinen Pflanzen vor Schädlingen geschützt.

Eltern wissen von nichts: Er wollte es besser machen: Die Qualität der Droge, die man auf der Straße bekommt, sei schlecht, sagte ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg. Er hatte sich 2015 daheim eine Aufzuchtanlage gebaut, von der auch die Eltern nichts ahnten. Ein Freund half beim Gemeinschaftsprojekt. Der Großteil der Ernte wurde selbst konsumiert, insgesamt drei Freunden gab der 27-Jährige von dem Stoff etwas ab. Doch dann gibt es Streit unter den Freunden. Der führt am Ende vor Gericht: Die Mutter des ehemals besten Freundes schwärzt den jungen Mann bei der Staatsanwaltschaft an. Am Ende kommt er mit einem blauen Auge davon.

Lesen Sie auch: