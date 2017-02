2017-02-09 16:00:24.0

Kreis Augsburg Dank ihm erfahren Schüler ihre Abi-Noten heuer früher

Ein 18-Jähriger aus Emersacker will, dass Absolventen ihre Ergebnisse früher erfahren. Im Internet findet er Tausende Unterstützer - und hat Erfolg. Von Manuela Bauer

Der Endspurt hat begonnen: In nicht einmal drei Monaten beginnen die Abiturprüfungen. Doch einige Abschlussschüler fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie heuer ihre Noten erst vergleichsweise spät erfahren werden. Einer von ihnen ist Florian Bigelmaier aus Emersacker. Er hat nun mit vier Mitschülern im Internet eine Petition gestartet: Er fordert, dass die Abinoten schon am 2. statt am 19. Juni bekannt gegeben werden – also am Freitag vor statt am Montag nach den Pfingstferien.

Petition hat Erfolg: Abiturienten erfahren Noten früher

Am Donnerstag hat die Petition nun Erfolg: Das bayerische Kultusministerium zieht den Termin für die Bekanntgabe der Abiturnoten vor. Die Prüfungsnoten sollen nun am Freitag vor den Pfingstferien verkündet werden - und nicht mehr am Montag danach, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

Der Initiator erfuhr am Donnerstagnachmittag nach dem Unterricht von seinem Erfolg. „Das ist super“, sagte Bigelmaier am Telefon gegenüber unserer Redaktion hörbar erfreut und ergänzt: „Es wundert mich schon, wie schnell das alles gegangen ist.“

