2017-06-02 06:36:00.0

Kreis Augsburg Dass es heute Abiturnoten gibt, ist sein Verdienst

Eigentlich sollten die Abiturienten ihre Noten erst nach den Pfingstferien erfahren. Florian Bigelmaier aus Emersacker hat sich dagegen gewehrt - und musste auch Kritik einstecken. Von Manuela Bauer

Gestern noch hatte Florian Bigelmaier seine letzte mündliche Abiturprüfung in Geschichte/Sozialkunde, heute bekommt er schon seine Noten. Und nicht nur er, sondern etwa 40.000 andere Schüler, die in den vergangenen Wochen an den bayerischen Gymnasien ihre Reifeprüfung gemacht haben. Dass die bayerischen Abiturienten jetzt schon ihre Noten bekommen, ist auch Bigelmaiers Verdienst.

Verkündung der Abiturnoten: Schüler trifft mit Petition einen Nerv

Der 18-Jährige hat im Februar zusammen mit vier Mitschülern eine Petition im Internet gestartet. Die Forderung: Die Abinoten sollen statt am 19. Juni schon am 2. Juni bekannt gegeben werden. Die Begründung: „Wir haben zwei Wochen, in denen wir nicht wissen, wie es ausgegangen ist“, sagte er damals. Und wer in die Nachprüfung muss – weil er zu schlecht war oder nur knapp an der besseren Note vorbeigeschrammt ist –, hätte nur einen Tag zur Vorbereitung gehabt. Auch für die Bewerbung an der Uni oder einen Auslandsaufenthalt wäre es besser, die Noten früher zu haben.

ANZEIGE

Bigelmaier traf mit seinem Anliegen einen Nerv: Im Sekundentakt schnellten die Unterstützerzahlen nach oben. Nur wenige Tage später meldete das Kultusministerium: Der Termin wird tatsächlich verlegt. Die Noten sollen nun also am Freitag vor den Pfingstferien verkündet werden – und nicht mehr am Montag danach.

Das Ministerium betonte zwar, es habe den Termin nicht aufgrund der Petition verlegt. Aber der Druck aus dem Internet war dennoch beachtlich: 25.180 Menschen, davon fast 24.000 aus Bayern, hatten die Petition unterzeichnet. Zum Vergleich: Auf dem Online-Portal Openpetition wurden im vorigen Jahr 2062 Petitionen veröffentlicht, die insgesamt 2,67 Millionen Unterschriften bekamen, heißt es im gestern veröffentlichten Jahresbericht. Das sind durchschnittlich 1300 Unterzeichner pro Petition – Bigelmaiers Abi-Anliegen schaffte ein Vielfaches. Die Schüler haben es vor allem über Whatsapp und Facebook verbreitet.

Frühere Abiturnoten-Bekanntgabe hat auch Nachteile

Von dem Erfolg war Bigelmaier selbst überrascht, erzählt er nun, knapp vier Monate später: „Wir haben gehofft, dass es Wellen schlägt. Aber wir waren positiv erschrocken, dass es so schnell ging.“ Immer wieder ist er auf seine Aktion angesprochen worden, hat zahlreiche Mails von Unterstützern und Kritikern bekommen, Interviews für Zeitungen und Radiosender gegeben. Und er habe auch mehrmals mit Lehrern diskutiert, berichtet er. Einige von ihnen sahen das Engagement kritisch.

Denn dass die Schüler nun zwei Wochen länger Zeit haben, sich auf die Nachprüfungen vorzubereiten, heißt auch: Die Lehrer hatten zwei Wochen weniger Zeit zum Korrigieren. Diese Problematik sei ihm durchaus bewusst gewesen, betont der Abiturient. Aber ein Kompromiss sei ja nicht möglich gewesen, weil zwischen den beiden Terminen die Ferien liegen. Eine Lehrerin aus Landshut hatte sogar noch eine Gegenpetition gestartet, die immerhin gut 9000 Unterstützer bekam, doch die Entscheidung des Ministeriums stand fest.

So ist das Abitur für Bigelmaier selbst gelaufen

Florian Bigelmaier ist froh, dass es nach der Aufregung um die Petition schnell wieder ruhig geworden ist. So konnte er sich in den vergangenen Wochen auf die Prüfungen konzentrieren. „Es ist vergleichsweise gut gelaufen“, meint er. „Nur mit Deutsch war ich nicht so zufrieden.“ Dass er selbst in die Nachprüfungen muss, glaubt Bigelmaier nicht. Er wird im Herbst ein duales Webdesign-Studium beginnen.

Und dass die Abiturienten morgen schon Bescheid wissen, wie es gelaufen ist, hat ja auch den Vorteil, dass sie morgen schon feiern können - zumindest die meisten von ihnen. An seinem Gymnasium in Wertingen läuft die Party am Tag der Notenbekanntgabe immer gleich ab, erzählt Bigelmaier: Erst gibt es einen kleinen Umzug durch die Stadt, dann feiern Abiturienten, Ehemalige und Lehrer zusammen in Tracht ein „weiß-blaues Fest“.