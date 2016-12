2016-12-30 11:06:00.0

Gersthofen Doppelmord von Hirblingen: Der Tatverdächtige schweigt weiter

Weiteren Aufschluss zum Tathergang erhoffen sich die Ermittler vom Obduktionsbericht der beiden Leichen. Die Einwohner von Hirblingen stehen immer noch unter Schock. Von Florian Eisele

Von besinnlicher Weihnacht konnte in dem Gersthofer Ortsteil Hirblingen keine Rede sein. Noch immer stehen die knapp 1000 Einwohner des kleinen Ortes unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass die Hirblingerinnen Beate N. und Elke W. ermordet und vergraben wurden. Das 35-köpfige Ermittlerteam der Kriminalpolizei hat auch über die Feiertage Beweise gesammelt und untersucht. Was ihre Arbeit jedoch erschwert: Der 31-jährige Tatverdächtige macht weiterhin keine Angaben zu den Vorwürfen.

Dies bestätigte sein Anwalt Walter Rubach nach einem Gespräch mit seinem Mandanten, der seit drei Wochen mit einem Haftbefehl in der JVA Gablingen untergebracht ist. Bleibt der Mann bei seinem Schweigen, müssen die Ermittler weiterhin die Zeit nach dem Verschwinden der Frauen am Freitag, 9. Dezember, rekonstruieren. Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai sagte dazu: „Das gleicht einer Mosaikarbeit.“

Allerdings scheint das Mosaik schon zu großen Teilen zusammengesetzt zu sein: DNA-Spuren wurden sicher gestellt, nach dem angenommenen Todeszeitpunkt der Frauen war der Mann kreuz und quer durch Bayern unterwegs und soll immer wieder Geld vom Konto einer der Frauen abgehoben haben. In seinem Auto fanden die Ermittler neben Bargeldbündeln, die wohl von den Abhebungen vom Konto einer der Toten abgehoben wurde, auch eine Quittung eines Spatens.

Frauenleichen wurden vergraben

Es ist ein Werkzeug, wie es am Ort gefunden wurde, wo auch die toten Frauen vergraben worden waren. In etwa einem Meter Tiefe fand die Polizei die Leichen. An den Körpern befanden sich mehrere Stichwunden – ob diese auch der Grund für den Tod der Frauen waren, sagte die Polizei noch nicht. Die Waffe, mit der ihnen die Stiche zugefügt wurden, ist immer noch nicht gefunden. Weiteren Aufschluss zum Tathergang erhoffen sich Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei vom schriftlichen Bericht zur Obduktion der beiden Leichen, dieser ist aber noch nicht fertig. Bei der Polizei gingen bislang über 60 hinweise aus der Bevölkerung ein – diese werden zur Zeit noch untersucht und bewertet.

Wer Hinweise zu einem weißen 3er BMW mit dem Kennzeichen A-XX 1085 geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlergruppe unter 0821-3233810 zu melden. Auch zum zwischenzeitlich verschwundenen Wagen der Frauen, einem braunen Peugeot mit dem Kennzeichen A-BN 2507, werden Hinweise erbeten.