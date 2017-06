2017-06-25 13:50:12.0

Gersthofen Drei Menschen bei Messerattacke in Disco schwer verletzt

In einer Disco in Gersthofen kam es laut Polizei am Sonntag zu einer Messerstecherei. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei geht von versuchter Tötung aus.

Eine blutige Messerstecherei hat es in der Nacht auf Sonntag in einer Gersthofer Disco gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einer schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 18-jährige mutmaßliche Täter griff drei Menschen an und wurde schließlich von einem Sicherheitsmann überwältig. Der Angreifer könnte morgen in Untersuchungshaft kommen.

Angriff in Disco in Gersthofen: 28-Jähriger schwebte in Lebensgefahr

Das ist in der Partynacht laut Polizei passiert: Gegen 3.30 Uhr gerieten in der Diskothek im Hery-Park mehrere Gäste in Streit. Was der Auslöser dafür war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Zunächst stritten die Beteiligten nur verbal. Doch dann zog ein 18-Jähriger ein Messer und verletzte damit drei Menschen "massiv", heißt es im Polizeiberichtet.

Am schlimmsten traf es einen 28-Jährigen. Der Angreifer verletzte ihn schwer im Gesichtsbereich. Das Opfer wurde deshalb sofort ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Am Sonntagnachmittag teilte die Polizei mit, dass mittlerweile keine Lebensgefahr mehr bestehe. Außerdem wurden ein 27-Jähriger und 30-Jähriger angegriffen. Sie haben Schnitt- und Stichverletzungen im Hals- und Rückenbereich und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Auseinandersetzung begann zunächst in der Diskothek und verlagerte sich schließlich auf die Straße. Dort griff ein Security-Mitarbeiter ein und überwältigte den Täter, berichtet die Polizei. Der Angreifer wurde dabei selbst massiv verletzt. Er musste wie die drei Opfer im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Nach der Bluttat hat die Kriminalpolizei Augsburg den Fall übernommen. Sie ermittelt gegen den 18-Jährigen unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts, es könnte sich also um versuchten Mord oder versuchten Totschlag handeln. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat deshalb Haftbefehl beantragt. Der 18-Jährige soll am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt werden. Dieser prüft dann, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. (manu)