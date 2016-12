2016-12-28 05:10:00.0

Silvester Ein festliches Silvestermenü – für 19,99 Euro

Wer zum Jahresende schlemmen will, muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Hier ein Vorschlag für drei leckere Gänge mit wenig Aufwand. Von Angela David

Silvestermenü – das klingt edel und aufwendig, und auch ganz schön kostspielig. Schließlich soll zum letzten Tag des Jahres etwas Besonderes auf den Tisch kommen. Doch was gut schmeckt, muss nicht unbedingt teuer sein oder schwierig zuzubereiten. Wir haben ein Silvestermenü für weniger als 20 Euro zusammengestellt, das sicher der ganzen Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) gut schmeckt oder auch auf Gäste Eindruck machen wird.

Vorspeise: winterliche Süßkartoffelsuppe

Die Süßkartoffeln, Karotten und eine kleine Zwiebel schälen und würfeln. Die Schale der Süßkartoffel könnte man zwar mitessen, sieht aber in der Suppe nicht so schön aus. Je kleiner und dunkler die Süßkartoffel ist, desto aromatischer ist sie. Sie ist übrigens keine Kartoffel, sondern ein Gemüse mit vielen Mineralstoffen und Beta-Carotin.

In einem großen Topf zunächst die Zwiebelwürfel in Olivenöl glasig andünsten, anschließend etwas Tomatenmark mitrösten. Dann die Karotten- und Süßkartoffelstückchen dazu geben, mit Gemüsebrühe aufgießen und bei mittlerer Hitze rund 20 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. Karotten und Süßkartoffeln haben die gleiche Garzeit. Die Suppe pürieren, mit Salz, weißem Pfeffer, Muskatnuss und nach Geschmack mit Curry oder Zimt für eine winterliche Note würzen. Zuletzt einen Becher Crème fraîche hinzugeben und durchrühren.

Tipp: Wer befürchtet, nach dem Feuerwerk noch einmal einen kleinen Mitternachtssnack zu brauchen, kocht von der Suppe einfach die doppelte Menge. Sie schmeckt auch später noch hervorragend und wärmt nach einem frostigen Aufenthalt draußen wunderbar von innen. Man kann die Suppe auch schon am Vortag kochen.

Hauptspeise: Gebratenes Lachsfilet mit Zucchinirisotto

Für das Risotto einen Liter Gemüsebrühe bereitstellen. Das Gericht kann man leider nicht vorbereiten und man muss regelmäßig rühren, dafür ist es aber in einer guten halben Stunde fertig. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe fein würfeln und bei niedriger Hitze in zwei Esslöffel Olivenöl und einem Esslöffel Butter etwa 15 Minuten lang glasig dünsten. In der Zwischenzeit den Lachs vorbereiten. Dazu die Stücke waschen, trocknen und mit wenig Zitronensaft beträufeln.

In den Risottotopf den Reis dazugeben und mit etwas mehr Hitze unter ständigem Rühren eine Minute lang anbraten. Ein Glas Weißwein zugießen (als alkoholfreie Variante Brühe mit etwas Zitronensaft) und unter Rühren verkochen lassen. Dann einen Schöpfer Brühe zugießen und rühren, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Das Ganze soll jetzt nur ganz leicht blubbern. Jetzt geht es immer so weiter: einen Schöpfer Brühe – rühren – warten – wieder Brühe usw. Nach 20 Minuten die grob geraspelten Zucchinistreifen hinzufügen. Weiter köcheln, bis nach etwa weiteren fünf Minuten die Reiskörner zwar weich sind, aber noch etwas Biss haben. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Topf vom Herd nehmen. Etwa 50 Gramm Butter und 80 Gramm Parmesan unterrühren, dann Deckel drauf und das Risotto noch ein paar Minuten ruhen lassen.

Die Lachsstücke in wenig Öl bei mäßiger Hitze von jeder Seite etwa drei Minuten anbraten, dann leicht salzen und pfeffern (am besten eignet sich Zitronenpfeffer) und noch drei Minuten in der Pfanne ruhen lassen. Der Fisch sollte beim Draufdrücken noch leicht nachgeben.

Kindern, die keinen Lachs mögen, kann man stattdessen kleine Hähnchenbrust-Stücke anbraten. Für sie kann man auch das Risotto etwas weicher kochen (und notfalls die Zucchini weglassen). Oder als Beilage alternativ Kartoffeln anbieten, entweder als Wedges vom Blech oder als Püree.

Lebkuchen-Schichtdessert mit Kirschen

Hier kann man Resteverwertung von Weihnachten betreiben: Denn wer noch alte Lebkuchen oder vertrocknete Spekulatiuskekse im Schrank hat, kann diese für das Silvesterdessert verwenden (ein Lebkuchen pro Dessertglas). Es lässt sich auch prima vormittags schon vorbereiten. Dafür das Backwerk in einer Schüssel grob zerbröseln und in Kirschsaft einweichen. Aus Quark, Sahne, Zimt und Zucker eine Creme zusammenrühren und mit den Teigbröseln und einigen Kirschen abwechselnd in ein Glas schichten. Die oberste Schicht schließt mit Kirschen und Schokoladenraspeln ab. Guten Appetit und ein glückliches neues Jahr!

Die Einkaufs- und Zutatenliste:

Winterliche Süßkartoffelsuppe: 500 Gramm Süßkartoffeln (1,99 Euro) 1 Becher Créme fraiche (49 Cent) 1 kleine Zwiebel 3 Karotten 500 ml Gemüsebrühe (Instant oder vorgekocht)

Zitronen-Lachsfilets mit Zucchinirisotto: 4 Lachsfilets vom Discounter ( 3,98 Euro) 300 Gramm Zucchini (ca. 0,40 Euro) 300 Gramm Risottoreis z.B. Arborio (1,99 Euro) 50 Gramm Parmesan (ca. 0,50 Euro) 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Zitrone 2 EL Butter 3 EL Olivenöl 1Liter Gemüsebrühe 1 Flasche trockener Weißwein (4,49 Euro)

Lebkuchen-Schicht-Dessert: drei unglasierte Lebkuchen oder Spekulatiuskekse (ca. 50 Cent) 200 Gramm Quark (59 Cent) 200 ml Sahne und Sahnesteif (80 Cent) 1 kleines Glas Kirschen, entsteint und gezuckert (1,59 Euro) 100 g Puderzucker Schokoladenraspel

Dieser Einkauf (ohne Vorratsware) kostet weniger als 20 Euro. Zutaten für zwei Erwachsene und zwei Kinder.