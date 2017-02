2017-02-08 11:24:00.0

Neusäß Experte im Interview: Darum sind viele Autofahrer so aggressiv

Der Verkehrspsychologe Edgar Rümmele aus Neusäß erklärt, warum sich viele Menschen im Straßenverkehr so rücksichtslos verhalten – und was man selbst dagegen tun kann. Von Manuela Bauer

Die Menschen verhalten sich im Verkehr immer aggressiver, meinte der Zusmarshauser Feuerwehrkommandant Stefan Weldishofer kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung. Er nannte Beispiele: Die Leute rasen rücksichtslos an Unfallstellen vorbei, beschimpfen Retter, filmen Opfer. Kürzlich wurde ein 20-jähriger Rowdy verurteilt, weil er in Welden einen anderen Autofahrer ausgebremst und beschimpft hatte (wir berichteten). Warum geht es im Verkehr so zu? Darüber sprachen wir mit Professor Dr. Dr. Edgar Rümmele aus Neusäß. Er ist amtlich anerkannter Verkehrspsychologe und leitet das „Institut für Verkehrsresozialisierung und Sicherheitsforschung“.

Herr Professor Rümmele, stimmt es, dass sich die Menschen im Verkehr immer aggressiver verhalten?

ANZEIGE

Rümmele: Ja, ich teile diese Meinung. Natürlich gibt es auch die Oberlehrer, die absichtlich langsam fahren. Aber grundsätzlich sind viele sehr aggressiv und egoistisch. Ich hatte zum Beispiel kürzlich einen Patienten, der erst einen anderen Autofahrer scharf ausgebremst hat und danach kam es auch noch zur Prügelei.

Woher kommt diese Aggression?

Rümmele: Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Man kann so etwas ja nicht nur im Verkehr beobachten. Beim Einkaufen zum Beispiel verhalten sich auch viele rücksichtslos, drängeln an der Kasse vor. Immer mehr Menschen handeln nach dem Motto: „Geh’ weg, jetzt komme ich!“ Das wird nun noch mehr hoffähig durch das amerikanische „Trumpeltier“ (der amerikanische Präsident Donald Trump, Anm. d. Red). Sein Spruch „America first“ heißt ja eigentlich „Myself first“, also: Ich zuerst! Diese politische Entwicklung ist ganz schlimm. Und sie wird noch befeuert durch die Urbanisierung. Das Verhalten wird extremer, wenn sich immer mehr Menschen auf engem Raum zurecht finden müssen. Das ist ähnlich wie bei Tieren, wenn man sie zusammenpfercht.

Sie meinen also, es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Land?

Rümmele: Auf jeden Fall. Das habe ich unter anderem in den USA beobachtet. Auf den Landstraßen verhalten sich die Leute zivilisiert, halten sich brav an die Geschwindigkeitsangaben und tuckeln vor sich hin. Aber kaum nähert man sich New York oder Los Angeles, ist alles anders – obwohl die Tempolimits doch eigentlich immer noch gelten.

Dass rasen und drängeln gefährlich ist, das weiß doch jeder. Warum machen es so viele trotzdem?

Rümmele: Beim Terroranschlag auf das World Trade Center sind 3000 Menschen gestorben. Ungefähr genauso viele, sogar etwas mehr, sterben in Deutschland jedes Jahr im Straßenverkehr. Meine Klienten haben Angst vor Terror, vor Spinnen, manche sogar vor Buchstaben – aber niemand hat Angst vor dem Straßenverkehr. Wir haben im Gehirn ein Emotions- und ein kognitives Zentrum. Die wenigsten schaffen es aber, das kognitive Zentrum einzuschalten, sie lassen sich von Gefühlen leiten und werden dann Opfer der sogenannten Schockangst.

Wenn dann ein Unfall passiert, dann gaffen, fotografieren, filmen viele Autofahrer. Warum?

Rümmele: Die Leute gieren richtig nach solchen Vorfällen. Wenn sie etwas in echt sehen, wovor ihnen die Medien Angst machen – zum Beispiel einen schweren Unfall oder ein anderes Unglück –, dann saugen sie das richtig auf. Und die Handynutzung ist sowieso eine Unart, die sehr stark überhand nimmt. Selbst im Restaurant starren viele nur noch auf ihr Handy. So ist es auch im Verkehr allgegenwärtig.

Welche Menschen kommen zu Ihnen in die Psychotherapie-Praxis?

Rümmele: Sie hatten wegen Alkohol, Drogen oder Aggressivität Probleme im Verkehr. Und sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Manche haben eine Persönlichkeitsstörung, viele sind aber auch ganz liebe, nette Menschen. Oft hat sie ihr Beruf zum Tier werden lassen. Sie müssen immer mehr und immer schneller arbeiten. Paketzusteller und Pflegekräfte in den Krankenhäusern stehen zum Beispiel besonders stark unter Druck. Viele nehmen ihren Ärger mit ins Auto.

Wie können Sie ihnen helfen?

Rümmele: Ich versuche den Menschen klarzumachen: Es bedeutet mehr Lebensqualität, wenn sie entschleunigen. Manche glauben tatsächlich, dass sie Zeit sparen, wenn sie mit 120 statt 80 durch eine Baustelle rasen. Dabei sind es bei drei Kilometern nur 45 Sekunden. Fehlende Zeit so reinzuholen ist absoluter Quatsch.

Was kann man tun, wenn man unterwegs ist und merkt, dass man aggressiv wird?

Rümmele: Seine Emotionen kann man zum Beispiel gut lenken, wenn man eine Musik oder eine Radiosendung einschaltet, die man gerne mag. Viele haben ein Navigationssystem; das zeigt immer genau an, wie lange man noch braucht. Es ist gut, das abzuschalten, um nicht die Minuten zu zählen.

Überhaupt rate ich zum Beispiel Vertretern zu einer ganz anderen Terminplanung. Sie sollen immer zehn Minuten vorher an Ort und Stelle sein. Dann sind sie nicht nur entspannter unterwegs, sondern verkaufen auch mehr, weil sie vor dem Gespräch noch Zeit haben, ihre Gedanken zu ordnen. Außerdem können sie dann Telefonate beantworten, die ihnen beim Autofahren entgangen sind.

Mehr zum Thema:

Die Wut in der Blechkiste: Warum Autofahrer so oft aggressiv sind

Aggressionen auf der Straße: Wenn Autofahrer vor Wut rasen