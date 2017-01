2017-01-17 15:02:00.0

Gersthofen Feueralarm in der Gersthofer Tiefgarage

In der Gersthofer Tiefgarage stand ein BMW in Flammen. Die Polizei musste zwischenzeitlich die Bahnhofstraße absperren.

Schrecksekunde für Gersthofens Innenstadtbewohner: Um kurz nach 13 Uhr wurde am Dienstag ein Brand in der Rathaus-Tiefgarage gemeldet. Aufgrund eines technischen Defekts stand ein dort abgestellter BMW in Flammen, der Rauch breitete sich weiträumig aus. Wolfgang Baumeister, der Kommandant der Gersthofer Feuerwehr, erklärte: „Der Hausmeister hat mit einem Feuerlöscher den Brand größtenteils gelöscht und damit Schlimmeres verhindert.“

Dennoch stand für die Feuerwehr ein größerer Einsatz an – schließlich musste der Rauch aus der Garage entfernt werden. Mit Atemschutzgeräteträgern wurde das Auto komplett abgelöscht, mit einem Gebläse der Rauch abgesaugt. Etwa 15 Männer der Freiwilligen Feuerwehr waren dabei im Einsatz.

Wer sein Auto in der Tiefgarage geparkt hatte oder es darin parken wollte, musste jedoch Geduld haben: Etwa eine Stunde lang war die Garage während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei hatte zeitweise eine Straßensperre für den Teilbereich der Bahnhofstraße eingerichtet. Erst gegen 14 Uhr war alles wieder frei.

Warum das Auto gebrannt hat, ist unklar. Ein technischer Defekt im Motorenbereich gilt aber als wahrscheinlich. Ein nennenswerter Schaden entstand außer bei dem BMW nicht. Bürgermeister Michael Wörle schenkte den Besitzern der Autos neben dem Wagen einen Gutschein für die Autowaschanlage. (eisl)