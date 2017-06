2017-06-21 06:55:00.0

Kreis Augsburg Gefährliche Raupe: Pausenhof zum Schutz der Kinder gesperrt

Die gefährlichen Raupen des Eichenprozessionsspinners haben sich an Bäumen an der Grundschule in Kutzenhausen niedergelassen. Was das für die Schule bedeutet.

Mit rot-weißem Absperrband und Warnschildern wird vor einem Betreten des Schulgeländes in Kutzenhausen gewarnt. Foto: Manuela Rauch