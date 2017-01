2017-01-19 18:34:00.0

Welden Glas mit Urin serviert: Unappetitlicher Ärger beim Faschingsball

Während der Faschingsveranstaltung in Welden kommt es zu einem bizarren Vorfall - ein Glas mit Urin soll dabei eine Rolle spielen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eigentlich hätte der Galaball der Laugnataler Faschingskracher für alle 220 Besucher ein rundum gelungener Abend sein sollen. Weil sich aber einige der Gäste, die am Samstag in den Weldener Holzwinkelsaal kamen, offenbar daneben benommen haben, ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung.

Wie die Inspektion Zusmarshausen bestätigte, wurde mittlerweile eine Anzeige erstattet. Zwei Besuchergruppen sind demnach zum Ende der Veranstaltung aneinandergeraten – und eine entscheidende Rolle soll ein mit Urin gefülltes Trinkglas spielen.

ANZEIGE

Gardetänzerin wird die unappetitliche Flüssigkeit serviert

Was genau passiert ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der in der Anzeige geäußerte Vorwurf sieht so aus: Noch während das Programm lief, sollen zwei Gäste einer Gardetänzerin das Glas mit der unappetitlichen Flüssigkeit auf den Tisch gestellt haben – zum Unmut ihrer Begleiter. Daraufhin soll die Situation derart eskaliert sein, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, die Streithähne mussten getrennt werden.

Stefan Weishaupt, der Vorsitzende der Laugnataler Faschingskracher, sagte dazu: „Es gab im hinteren Bereich der Halle zwischen zwei Gruppen Ärger, aber wir konnten das noch am Abend intern regeln.“ Weil eine Gruppe nach dem Vorfall die Halle verlassen hatte, habe es auch keine Notwendigkeit gegeben, die Polizei zu rufen. Den Vorfall als solches bedauert Weishaupt, der erst seit einem Jahr Vereinsvorsitzender ist: „So etwas haben wir hier noch nie gehabt – dass es jetzt gleich in meinem ersten Jahr als Präsident geschieht, ist für mich natürlich besonders ärgerlich.“

Zu welcher Faschingsgesellschaft die betroffenen Gruppen gehörten, ist bislang noch unklar. Neben den Laugnataler Faschingskrachern traten an diesem Abend auch die beiden Augsburger Gesellschaften Hollaria und Augspurgia im Holzwinkelsaal auf. eisl