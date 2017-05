2017-05-30 11:23:00.0

Kreis Augsburg Jungen missbraucht? Zen-Priester kommt vor Gericht

Ein Zen-Priester soll Jungen missbraucht und pornografische Aufnahmen gemacht haben. Mitte Juni beginnt in Augsburg der Prozess gegen ihn. 40 Zeugen sollen aussagen.

Ab 16. Juni hat die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg als Jugendschutzkammer einen aufsehenerregenden Fall zu verhandeln. Angeklagt ist der 62-jährige spirituelle Leiter einer buddhistisch orientierten Gemeinschaft mit Sitz in Dinkelscherben. Er soll in 22 Fällen männliche Kinder missbraucht und dabei in etlichen Fällen auch pornografische Aufnahmen gefertigt haben.

Den Vorsitz hat wie gewohnt der Vorsitzende Richter am Landgericht Lenart Hoesch. Das Verfahren wird aller Voraussicht nach umfangreich: Es sind über 40 Zeugen und zwei Sachverständige geladen, derzeit sind 13 Verhandlungstage anberaumt.

Zen-Priester soll Jungen im Alter von vier bis 13 Jahren missbraucht haben

Die Eltern eines der mutmaßlichen Opfer hatten den Stein ins Rollen gebracht: Sie zeigten im Juli 2016 den Zen-Priester aus dem westlichen Landkreis Augsburg an, weil er ihren Sohn sexuell missbraucht haben soll. Wie sich im Lauf der Ermittlungen herausstellte, war der Bub mutmaßlich nicht das einzige Opfer.

Verteidigt wird der Angeklagte von Prof. Hermann Kühn. Der frühere spirituelle Leiter der buddhistischen Gemeinschaft ist dringend verdächtig, zwischen den Jahren 2005 und 2015 an Buben sexuelle Handlungen vorgenommen und Bild- und Filmaufnahmen von ihnen gemacht zu haben. Die Buben waren zur Tatzeit zwischen vier und 13 Jahre alt.

Außerdem soll der 61-Jährige kinder- und jugendpornografische Dateien besessen haben: Bei ihm wurden knapp 2000 Bild- und Videodateien mit pornografischen Darstellungen von Kindern und über 800 Dateien von Jugendlichen sichergestellt. Der Mann sitzt seit Juli 2016 in Gablingen in Untersuchungshaft. Er soll gesundheitlich angeschlagen sein.

Angeklagter soll Vorwürfe teilweise eingeräumt haben

Für Fassungslosigkeit sorgen in seinem Umfeld die zwei Gesichter des Mannes. Auf der einen Seite der Zen-Priester, der ehemalige Polizist, der Familienvater, der Flüchtlingshelfer. In Augsburg war der 62-Jährige als regelmäßiger Teilnehmer am "Runden Tisch der Religionen" bekannt. Er war auch Teilnehmer an Reisen der Augsburger Stadtspitze nach Asien. In Südkorea wurde die Stadt auf Vermittlung des 61-Jährigen vor einigen Jahren sogar mit einem buddhistischen Friedenspreis geehrt.

Auf der anderen Seite die schweren Vorwürfe, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken und zu einer Anklage geführt haben. Der 61-Jährige hat sie laut Staatsanwaltschaft teilweise bereits eingeräumt. Sein Verteidiger Prof. Hermann Kühn aus Augsburg bestätigt, dass sein Mandant an der Aufklärung mitgewirkt habe.