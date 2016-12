2016-12-23 20:10:00.0

Kreis Augsburg Kann die leukämiekranke Nele Weihnachten daheim feiern?

Nach einem Rückschlag ist bei dem Mädchen noch nicht klar, wo es die Feiertage verbringen wird. Wie die Familie damit umgeht. Von Gerald Lindner

Drei Monate lang war die an Leukämie erkrankte Nele für eine Stammzellenbehandlung in einer Münchner Spezialklinik. Nun ist die Zwölfjährige zurück in der Kinderkrebsstation des Klinikums Augsburg, berichtet ihr Stiefvater Andreas Unger. Ob das Mädchen wenigstens Heiligabend zuhause feiern kann, sei allerdings ungewiss.

Die Geschichte von Nele rührt viele Menschen in der Region Augsburg: Im April wurde bei der Schülerin zum zweiten Mal Leukämie diagnostiziert – ein Schock für die Familie. Als im Juli in Gersthofen eine Typisierungsaktion stattfand, war die Resonanz überwältigend: Knapp 3000 Menschen ließen sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren. Zur Finanzierung wurde ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Schulen, Firmen und Privatpersonen einzahlten. Am Ende kamen 162.000 Euro zusammen – ein Betrag, mit dem nicht nur die Gersthofer Aktion, sondern auch andere Typisierungsveranstaltungen finanziert werden können.

Zwei Wochen später kam die erlösende Nachricht für alle Beteiligten: Ein Spender für Nele wurde gefunden. Dass dies gelang, gilt als großes Glück: Laut Auskunft der DKMS liegt die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Stammzellspender zu finden, zwischen 1:20000 und 1:mehreren Millionen. Die Identität des Spenders wird zwei Jahre geheim gehalten.

Nele hatte einen Rückschlag

„Vor zwei Wochen hat es einen Rückschlag gegeben und es ging Nele wieder sehr sehr schlecht“, berichtet Andreas Unger. „Am Mittwochabend kam aber ein gutes Ergebnis. Das hat Nele wieder einen positiven Schub gegeben.“ Ein gutes Zeichen sei, dass das Immunsystem des Mädchens, das für die Stammzellentransplantation komplett außer Kraft gesetzt wurde, wieder angesprungen ist. „Es funktioniert allerdings noch nicht vollständig“, so Unger.

Bei einem derart komplizierten und für den Körper schwer verkraftbaren Eingriff müsse aber immer mit einem Auf und Ab gerechnet werden. Wichtig sei, dass Sie nach den vielen Wochen, die sei im Bett verbringen musste, wieder Laufen trainiere – und auch die Lunge wieder kräftiger werde. „Nele wäre es schon sehr wichtig, nach all den Monaten im Krankenhaus Weihnachten zuhause zu feiern.“

Ihre Familie hofft, dass die Zwölfjährige an Heligabend wenigstens die Mittagszeit zuhause verbringen kann. „Den ersten Weihnachtstag hätte sie gerne mit ihrem leiblichen Vater Robin Hemer verbracht.“

Doch auch wenn sich Neles großer Wunsch für Weihnachten nicht erfüllen sollte, gibt’s einen Alternativplan: „Das feiern wir auf jeden Fall Weihnachten mit der ganzen Familie und Neles kürzlich geborenem Geschwisterchen im Krankenhaus.“

Dann werden die Geschenke einfach mitgebracht. „Und die Oma kocht das traditionelle Weihnachtsgericht, das nehmen wir mit und essen es dann zusammen mit Nele im Klinikum.“ Unger hofft, „dass wir bei ihrer Heilung vor dem nächsten Umweg verschont bleiben“.

