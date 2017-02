2017-02-07 09:31:00.0

Verkehr Knapp 100.000 Fahrzeuge rauschen täglich über die A8

Die Verkehrsbelastung auf der A8 hat teilweise um ein Viertel zugenommen. Wie das die Region Augsburg betrifft und auf welchem Abschnitt am meisten los ist. Von Manuela Bauer

Die A8 ist die wichtigste Verkehrsachse in der Region. Und sie wird immer wichtiger: Auf der Autobahn sind immer mehr Fahrzeuge unterwegs. Das zeigt eine neue Statistik, die die Bundesanstalt für Straßenwesen jetzt veröffentlicht hat. Bundesweit stieg der Verkehr auf den Autobahnen demnach um acht Prozent. Auf der Strecke zwischen Zusmarshausen und Adelzhausen ist der Zuwachs deutlich größer.

Die Messungen stammen aus dem Jahr 2015, neuere gibt es nicht. Erst im Lauf dieses Jahres wurde die sechsspurige Autobahn westlich von Augsburg komplett für den Verkehr freigegeben. Trotzdem wird an den Zahlen schon deutlich, dass das Ende der Baustelle einen Zuwachs brachte. Fünf Jahre zuvor war die Verkehrsbelastung in diesem Bereich sogar gesunken.

Pendlerverkehr nimmt zu

Robert Schmidt ist Geschäftsführer der Pansuevia, die von 2011 bis 2015 die A8 zwischen Augsburg und Günzburg ausgebaut hat und den Abschnitt nun betreibt. Die steigenden Zahlen überraschen ihn nicht: „Die Region Augsburg ist im Aufwind.“ Immer mehr Familien – und damit mehr Pendler – zögen hierher, dazu komme immer mehr Industrie – und damit mehr Lastwagenverkehr. Die Straße könne aber noch mehr Verkehr verkraften. Was die Fahrer freuen dürfte: „In den nächsten Jahren sind keine großen Baumaßnahmen und damit Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer geplant“, sagt Schmidt.

Dass es in den Ballungszentren besonders dicht auf den Straßen wird, zeigt auch die Statistik: An den Autobahnkreuzen und -dreiecken rund um München und Stuttgart ist am meisten los. In der Region ist der meist befahrene Abschnitt der zwischen Augsburg-West und Augsburg-Ost. Dort sind durchschnittlich 98.900 Fahrzeuge am Tag unterwegs – im Vergleich zur vorigen Messung (2010) ist die Verkehrsbelastung damit um mehr als ein Viertel gestiegen. Noch größer ist der Zuwachs nur auf dem Stück zwischen Augsburg-Ost und Friedberg.

Anwohner klagen über Lärmbelästigung

Fast überall nahm auch der Anteil des Schwerlastverkehrs zu: Etwa 14 Prozent aller Fahrzeuge auf der A8 sind Busse und Lastwagen über 3,5 Tonnen. Spitzenreiter ist hier die Strecke zwischen Zusmarshausen und Adelsried mit 16,8 Prozent. Viele Anwohner klagen über die Lärmbelastung. So sagt Stefan Vogg, Dritter Bürgermeister von Zusmarshausen, der in Streitheim direkt an der Autobahn wohnt: „Seit der Fertigstellung der A8 nehmen die Beschwerden zu.“ Sein Eindruck: Die Waschbetondecke ist lauter als der Asphalt davor. Er hofft, dass die Kommunen entlang der A8 eine „Allianz“ bilden und sich gemeinsam des Themas Lärmschutz annehmen.

Die Region ist übrigens trotz der kräftigen Zuwächse noch weit von den deutschen Top-Platzierungen entfernt. Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt liegt auf der A3 zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar. Dort sind täglich 170.000 Fahrzeuge unterwegs – also ziemlich genau doppelt so viele wie zwischen Augsburg-Ost und Friedberg. Der Kölner Autobahnring hat damit nach Angaben der Bundesanstalt erstmals den langjährigen Spitzenreiter, den Berliner Stadtring, abgelöst.