2016-12-31 23:15:52.0

Königsbrunn Mann tötet offenbar Ex-Frau und sich selbst

In Königsbrunn (Kreis Augsburg) hat sich am Samstag offenbar eine Beziehungstat ereignet. Ein Mann soll zunächst seine Ex-Frau und anschließend sich selbst getötet haben.

In einem Wohnhaus in Königsbrunn (Kreis Augsburg) sind am Samstagabend die Leichen einer 54-jährigen Frau und eines 55-jährigen Mannes gefunden worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann zuerst die Ex-Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben.

Wie das Präsidium in Augsburg am späten Samstagabend mitteilte, hatten Angehörige der ehemaligen Eheleute in Thüringen am frühen Abend der Polizei einen möglichen Beziehungsstreit gemeldet.

Die Beamten informierten wiederum die Einsatzzentrale in Augsburg, die eine Polizeistreife zu dem Haus schickte. Da dieser nicht geöffnet wurde und es Anhaltspunkte gab, dass der 55-Jährige im Besitz einer Waffe sein könnte, wurde dann ein Sondereinsatzkommando alamiert. Die Spezialkräfte fanden im Haus schließlich die beiden Toten.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Tat sind noch unklar. Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. drs