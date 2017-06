2017-06-27 06:35:00.0

Gersthofen Messerstecherei in Disco: Polizei sucht nach der Tatwaffe

Nach der Messerstecherei in einer Gersthofer Disco herrscht Ratlosigkeit. Die Polizei fordert schärfere Kontrollen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist unklar. Von Maximilian Czysz

Wie kam der 18-Jährige mit einem Messer am Samstag in die Gersthofer Disco im Hery-Park? Der junge Mann albanischer Herkunft hatte nach einem Streit drei Gäste schwer verletzt. Zwei Türsteher verhinderten Schlimmeres. Den beiden Männern gelang es, den Messerstecher zu überwältigen. Auch sie wurden verletzt. Am Montagnachmittag durchkämmten Kripo, Polizei und ein Hundeführer den Tanz- und Nachtclub, um die Tatwaffe zu finden.

Die Disco ist der Polizei bereits bekannt gewesen

Bei der Polizei wird derweil Kritik an den allgemeinen Sicherheitskontrollen laut. Thomas Klingler, der Stellvertretende Leiter der Inspektion in Gersthofen, sagt: „Wenn nicht genau hingeschaut wird, dann gibt es vermehrt Schwierigkeiten. Es muss besser geprüft werden, wer in die Disco darf.“

Schon vor der Messerstecherei am Wochenende gab es immer wieder Vorfälle, die ein größeres Polizeiaufgebot erforderten. Teilweise mussten nachts auch andere Dienststellen um Unterstützung gebeten werden. Im Januar prügelten sich beispielsweise mehrere Männer auf dem Parkplatz der Disco. Vom Blaulicht ließen sie sich nicht beeindrucken. Erst mehreren Streifenbesatzungen gelang es, die alkoholisierten Männer voneinander zu trennen.

Damals fand eine „Russianparty“ statt – eine der vielen Mottopartys, die Woche für Woche den Tanz- und Nachtclub füllen. Die jüngste Party mit „GJIko“ aus Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, sollte vor allem Gäste mit einem Bezug zu Albanien ansprechen. Entsprechend der Titel: „Newborn – Albanian Sound“.

Nichts deutete an diesem Abend auf die Gewalttat hin

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei gerieten gegen 3.30 Uhr der 18-Jährige und andere Gäste aneinander. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog der 18-Jährige ein Messer. Einen 28-Jährigen verletzte er schwer im Gesichtsbereich. Der Mann musste sofort in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt werden. Der 18-Jährige soll in Lebensgefahr geschwebt haben. Auch die beiden anderen Angegriffenen im Alter von 27 und 30 Jahren wurden durch Schnitt- und Stichverletzungen im Hals- und Rückenbereich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der blutige Streit verlagerte sich nach Polizeiangaben schließlich auf den Parkplatz. Dort griffen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein. Am nächsten Morgen erinnerten noch Blutspritzer an der Außenwand an die dramatischen Szenen einer Party. Gezim Bashota, der Veranstalter der Mottoparty, klingt niedergeschlagen. „Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebte habe.“ 250 Gäste sind es wohl an diesem Abend gewesen. Fünf Sicherheitsdienst-Mitarbeiter hatte Bashota engagiert. Seine Faustregel: Pro 100 Gäste ein Mann. Gegen 3.15 Uhr hatte er noch zu Betreiber Weigl im Büro gesagt, dass der Abend super verlaufe.

Über die genauen Hintergründe, warum der junge Mann „austickte“, ein Messer zückte und dann zustach, kann derzeit nur spekuliert werden. Ein einfacher Streit, der sich zugespitzt hat? Eine Beziehungstat? Oder gar ein Racheakt? Die Polizei hat noch keine Anhaltspunkte. Der 18-Jährige wurde am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Dass der 18-Jährige nachts zum Messerstecher wird, damit hätte niemand gerechnet. Der junge Mann sei gut gekleidet gewesen. Disco-Betreiber Alfons Weigl: „Da wäre doch kein Mensch darauf gekommen, dass er austickt.“ Weigl stellt sich hinter sein Personal: „Ich hätte ihn auch reingelassen.“

Nun soll an einem Sicherheits-Konzept gearbeitet werden

Er kann sich nicht erklären, warum es zu einer Häufung von Vorfällen gekommen ist. Er sagt: Die Vorauswahl der Türsteher funktioniere. In der Regel würden Gäste auch nach Gegenständen abgetastet. Bashota bestätigt: Es werde kontrolliert, auch die Handtaschen der Frauen. „Aber so genau wie am Flughafen kann man es nicht machen.“ Er beteuert: „Es wurde nicht an der Sicherheit gespart und es wird auch in Zukunft nicht daran gespart.“ Disco-Betreiber Weigl hat schon länger eine weitere Vorkehrung getroffen: Damit es zu keinen verbalen Differenzen mit dem Personal kommt, bestehe er bei den „Russianpartys“ auf russischsprachige Mitarbeiter.

Wie die Sicherheit rund um die Partys in Zukunft erhöht werden kann, soll ein Austausch von Landratsamt, Polizei und dem Gersthofer Ordnungsamt bringen.