Gablingen Mit 21 Chefin auf dem eigenen Bauernhof

Landwirtschaft war nie das Ding von Lena Zimmermann. Doch ein Schicksalsschlag änderte alles. Mit nur 21 Jahren hat sie das Hoferbe übernommen. Von Petra Krauß-Stelzer

„Wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg“: Die Lebensweisheit steht auf einem Schild, das in einem der vielen Blumenschalen an der Hauswand eines Gablinger Bauernhofs steckt. Der Aphorismus passt für eine junge Frau, die mit nur 21 Jahren das Hoferbe übernommen hat. Lena Zimmermann strahlt eine unglaubliche Energie und Zuversicht aus, wenn sie von ihrem Projekt erzählt, das sie zusammen mit ihrem Verlobten Martin Hammerl verfolgt. Einen Hof mit 70 Mastrindern und 90 „Fressern“ (Kälber zur Aufzucht), 100 Schweinen, einer kleinen Schafherde und einer Fläche von 30 Hektar zu bewirtschaften, den Hofladen „Hofmetzgerei Zimmermann“ zu betreiben und ganz nebenbei Catering anzubieten.

„Davon kann man leben“, sagen die beiden selbstbewusst – und rechnen kann Lena ja als ehemalige Bankerin. Dabei „war Landwirtschaft nie mein Ding“, sagt die Frau, die nach dem Realschulabschluss zunächst Bankkauffrau gelernt hat. Im Hofladen habe sie ihrem 2013 plötzlich verstorbenen Vater immer gerne geholfen. Dann stand die Familie – Mutter Gudrun mit den drei jüngeren Geschwistern von Lena – vor großen Herausforderungen. Aufhören, verpachten, sich nur auf die Metzgerei konzentrieren?

„Aber wir entschlossen uns, den Hof weiterzuführen“, erzählt Lena. Zumal Martin mitmachen wollte. Dies, obwohl auch er nicht vom Fach war. Als Elektroniker hatte er bei MAN Diesel eine sichere Stelle. Neben seinem Beruf lernte er in der Abendschule Landwirtschaft, kündigte dann auch bei der MAN.

Immerhin seit 1630 ist an der Stelle des Zimmermann-Hofs in der Angerstraße ein Anwesen nachweisbar, seit 1995 sind in der Chronik Georg und Gudrun Zimmermann verzeichnet.

Martin Hammerl hatte einen Betriebsunfall

Bei einem Betriebsunfall wurde Martin Hammerl im vorigen Jahr lebensgefährlich verletzt, hat sich aber zurückgekämpft. Die Maschinen wurden seinen heute etwas eingeschränkten körperlichen Möglichkeiten angepasst. Morgens ab 6 Uhr gehen beide in den Stall, die Feldarbeit besorgt er, Lena kümmert sich um den Laden und das Catering sowie Verwaltung und Buchhaltung. Dabei hilft auch ihre Mutter Gudrun.

Das Grundkonzept von Georg Zimmermann wollen die Jungunternehmer beibehalten: Rinder und Schweine halten, Kälber mästen und weitergeben. Die kleine Herde von Wildschafen ist eher ein Hobby. Auf den Feldern wird eigenes Futter produziert, möglichst bienen- und naturfreundlich; die Futtermittel, die hinzugekauft werden, sind bayerischer Herkunft, Wurst und vor allem Fleisch von Rindern der Rasse Angus-Charol werden selbst produziert.

Vor dem Stall entsteht ein Auslauf für die Tiere, eine Weide wird hinter der Maschinenhalle angelegt. Alle Rinder sollen einmal an die Luft können. Am Montagmorgen kommen die Tiere zum Schlachten nach Gersthofen, das Fleisch wird dann von Metzgern direkt auf dem Hof zerlegt und verarbeitet, am Mittwoch, Freitag und Samstag ist der Hofladen geöffnet.

Hier können Kunden in einem Spezialkasten auch das „Dry Aged Beef“ sehen – Rinderrücken, der sechs Wochen reift, bevor er über die Ladentheke geht. Zudem gibt es Produkte anderer Vermarkter aus der Umgebung, und ebenso beliefert Lena Zimmermann Hofläden.

Hinter dem Verkaufsraum liegen die Metzgerei, die Kühlung, der Verpackungsraum und auch die Küche für das Catering: Lena Zimmermann kocht schon immer fürs Leben gern, auch mal bis zu 300 Portionen. Das fertige Essen holen ihre Kunden dann vom Hof ab.

Spaß an der Sache

Abholen – dies 24 Stunden lang – können Kunden inzwischen auch immer frische Fleisch- und Wurstwaren. Der Fleischautomat wird sehr gut angenommen.

Trotz des Einsatzes für den Hof bleibt Zeit für Entspannung, Freunde und Urlaub. Im Sommer ist der Hofladen während der Erntezeit für die Dauer von drei Wochen geschlossen. Was treibt die beiden an? „Ich habe Spaß an der Sache und ich brauche immer neue Herausforderungen!“ Ihr Freund ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

