2017-01-05 11:38:48.0

Neusäß Mülltonnen brennen in Neusäß - Feuerwehr vermutet Brandstiftung

In Neusäß sind in der Nacht zu Donnerstag vier Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

In Neusäß hatte die Feuerwehr eine unruhige Nacht. Mehrere Mülltonnen standen in Flammen und ein Wohnmobil brannte aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Neusäß