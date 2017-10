2017-10-14 07:55:00.0

Dinkelscherben-Ried Nach 7600 Kilometern auf dem Motorrad: Ein Heiratsantrag am Nordkap

Stefan Meitinger und seine Freundin Kimberly Greisner fahren mit dem Motorrad 7600 Kilometer durch Finnland und Norwegen. Am Nordkap packt er einen Ring aus – und sie sagt Ja. Von Manuela Bauer

Es ist ein majestätischer Ort, dort am Nordkap. Der Wind bläst, die Wellen rauschen. Ein großer Globus zeigt an: Hier ist der nördlichste Punkt Europas, der über eine Straße erreichbar ist. Stefan Meitinger und seine Freundin Kimberly Greisner sind mit dem Motorrad hergefahren. Da holt der 27-Jährige einen Ring aus der Tasche, fällt auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen. Seine Freundin schlägt die Hände vors Gesicht, dann fällt sie ihm in die Arme. Welch ein Heiratsantrag!

Es ist ganz schön romantisch, was das Paar aus dem Dinkelscherber Ortsteil Ried aus seinem Urlaub erzählt. Für Kimberly Greisner war der Antrag eine große Überraschung. Ihr Zukünftiger hatte ihn aber seit längerem geplant, verrät er nun: „Ich habe den Ring schon drei Monate vorher gekauft.“ Damit ihn seine Freundin auf der Tour nicht findet, hatte er ihn im Verbandskasten versteckt. Als seine Freundin auf dem Campingplatz kurz vor dem Nordkap das Geschirr abwusch, konnte er den Ring unbemerkt herausholen und in seine Hosentasche stecken. Dann fuhren sie die letzten Kilometer bis zu dem berühmten Globus. „Ich war ziemlich aufgeregt“, gibt Stefan Meitinger zu.

Unterwegs hatte er sich zwar schon die Worte zurecht gelegt, doch als es so weit war, war alles weg. „Ich habe ihr gesagt: ’Ich habe da noch was für dich’, habe den Ring rausgeholt und bin auf die Knie gegangen. Ab dann habe ich einen Blackout – und sie auch.“ Was er genau gesagt hat, ist aber ja auch unwichtig – jedenfalls hat sie Ja gesagt. Die Menschen drum herum applaudierten. Denn am Nordkap ist man keineswegs allein. „Auf dem Weg dorthin war zwar alles einsam, aber vor Ort waren dann lauter Busse von den Kreuzfahrtschiffen.“ Und so bekamen viele Touristen den besonderen Heiratsantrag mit. Deren Weg dorthin war allerdings deutlich leichter.

Stefan Meitinger und Kimberley Greisner sind mit dem Motorrad gefahren. In drei Wochen haben sie 7600 Kilometer zurück gelegt: von Ried nach Travemünde, von dort aus mit der Fähre nach Helsinki, dann durch Finnland, Lappland und Norwegen bis hinauf zum Nordkap. Das war der Wendepunkt der Reise, bevor es durch ganz Norwegen wieder gen Süden ging. Und es war auch der Wendepunkt im Leben der beiden. „Eine Frau, die auf dem Motorrad mit ans Nordkap fährt, sollte man nie wieder gehen lassen“, findet der 27-Jährige. Sie waren schließlich auf der nördlichsten befahrbaren Straße Europas unterwegs. „Das symbolisiert für mich: Wir können alles zusammen schaffen.“ Und die 20-jährige Braut meint: „Das war der schönste Moment in meinem ganzen Leben!“

Die beiden waren schon viel miteinander unterwegs, er am Steuer, sie hinten drauf. Der Molkereimeister hat 2014 seinen Motorradführerschein gemacht, seitdem ist er 60.000 Kilometer mit der Maschine gefahren. Die erste Tour des Paars ging ebenfalls nach Norwegen, allerdings noch nicht so weit hinauf. Da war Kimberly Greisner gerade mal 17 Jahre alt. Sie waren auch schon in Italien, Frankreich und Schottland unterwegs. Reisen mit dem Motorrad ist für Meitinger etwas ganz Besonderes: „Man bekommt alles viel intensiver mit, die Landschaft, die Stimmung, die Temperaturen. Und man kommt in kürzester Zeit fast überall hin.“

Auf ihrer Fahrt durch den Norden haben die zwei im Zelt und in Hütten geschlafen, Spaziergänge in der Mitternachtssonne gemacht, gefischt, Pottwale beobachtet und zahlreiche Rentiere getroffen. In einem halbstündigen Film, den Meitinger auf Youtube gestellt hat, zeigt er faszinierende Fotos und Videos von Fjorden und Bergen, Seen und Wäldern. Am besten aber hat den beiden natürlich das Nordkap gefallen: „Das war ein atemberaubendes und unvergessliches Ereignis“, sagt Meitinger. „Selten hatte ich so eine Ehrfurcht vor der Natur wie hier.“ Natürlich kommt auch der Heiratsantrag in dem Internet-Video vor, mehr als 5000 Leute haben es schon angeklickt. Nächstes Jahr soll die Hochzeit sein.