2017-02-09 14:07:00.0

Kreis Augsburg Nach Protest: Ministerium zieht Termin für Abi-Noten vor

Ein 18-Jähriger aus Emersacker will, dass Absolventen ihre Ergebnisse früher erfahren. Im Internet findet er Tausende Unterstützer - und hat Erfolg. Von Manuela Bauer

Der Endspurt hat begonnen: In nicht einmal drei Monaten beginnen die Abiturprüfungen. Doch einige Abschlussschüler fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie heuer ihre Noten erst vergleichsweise spät erfahren werden. Einer von ihnen ist Florian Bigelmaier aus Emersacker. Er hat nun mit vier Mitschülern im Internet eine Petition gestartet: Er fordert, dass die Abinoten schon am 2. statt am 19. Juni bekannt gegeben werden – also am Freitag vor statt am Montag nach den Pfingstferien.

Das bayerische Kultusministerium hat nach dem Protest nun den Termin für die Bekanntgabe der Abiturnoten vorgezogen. Die Prüfungsnoten sollen nun am Freitag vor den Pfingstferien verkündet werden - und nicht mehr am Montag danach, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

Florian Bigelmaier erklärt, warum er sich die Terminänderung wünschte: „Wir haben zwei Wochen, in denen wir nicht wissen, wie es ausgegangen ist.“ Und wer in die Nachprüfung muss – weil er zu schlecht war oder nur knapp an der besseren Note vorbeigeschrammt ist –, hätte nur einen Tag zur Vorbereitung. Auch für die Bewerbung an der Uni oder einen Auslandsaufenthalt wäre es besser, die Noten früher zu haben.

Schüler wollen das nicht hinnehmen

Eine Sprecherin des Kultusministeriums erklärte zuvor, wie es zu den Terminschwierigkeiten kam: „Aufgrund der besonderen kalendarischen Situation (späte Pfingstferien) und der Praxis, die Abiturzeugnisse Ende Juni auszugeben, folgte zwingend, die Prüfungen vor den Pfingstferien abzuschließen und die mündlichen Zusatzprüfungen in die Woche nach den Pfingstferien zu legen.“

Die Schüler wollen das nicht hinnehmen. Sie sammeln bei Openpetition Unterstützer Auf der Internetplattform können Bürger seit 2010 Petitionen starten. Die Themen sind ganz unterschiedlich. Zurzeit sammeln sie zum Beispiel Stimmen für ein deutschlandweites Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk, die Legalisierung von Cannabis, eine „Äffle und Pferdle“-Ampel in Stuttgart und den Erhalt der Geburtshilfe im Krankenhaus Duderstadt. Im vergangenen Jahr gab es für die 2200 Petitionen etwa drei Millionen Unterschriften – im Durchschnitt also für jedes Anliegen knapp 1400 Unterstützer.

Petition gewinnt schnell an Unterstützern

Das hat der Abiturient aus Emersacker schon innerhalb des ersten Tages geschafft. Er hat mit seinen Freunden vor allem über Facebook und Whatsapp das Anliegen verbreitet. So kommen seit dem Start vor einer knappen Woche minütlich Unterschriften dazu. „Wir sind durchaus überrascht gewesen, dass die Petition so schnell an so vielen Unterstützern gewinnen konnte“, sagt der Schüler, der im Herbst ein duales Webdesign-Studium beginnen will.

Von den Landkreisen Augsburg und Dillingen hat sich die Nachricht schnell über den ganzen Freistaat – und darüber hinaus – verteilt. Auf welches Gymnasium sie gehen, wollen die Initiatoren übrigens nicht verraten. Vertreter der Schule und der Sponsoren für die Abifeiern könnten das „als schlechte Publicity werten – und an den Reaktionen hängen wir sowohl notentechnisch als auch finanziell“.

Wird das Quorum erreicht?

Die Petition wird auf der Internetseite durchaus kontrovers diskutiert. Zwar ist die Zahl der Befürworter deutlich größer, aber es gibt auch kritische Stimmen. So meint einer: Ziel des Abiturs sei nicht „Bulimie-Lernen“ (also den Stoff schnell aufnehmen und dann wieder ausspucken), sondern das Wissen langfristig zu behalten. Und ein anderer: Wer den Stress vor dem Abi nicht aushält, sei für ein Studium nicht gerüstet. Wie stehen also die Chancen, dass die Petition etwas bewegt?

Sollte das Quorum erreicht werden (32.000 Stimmen aus Bayern), dann wird Openpetition Stellungnahmen von allen Abgeordneten des bayerischen Landtags anfragen, erklärt Konrad Traupe, Sprecher der Internetplattform. Außerdem wird sie in den Petitionsausschuss des Landtags eingereicht. Aus dem Kultusministerium heißt es, der Termin für die Bekanntgabe der Prüfungsnoten werde „aktuell einer Prüfung unterzogen“. „In Kürze“ werde das Ergebnis bekannt gegeben. Es könnte also tatsächlich sein, dass sich der Wunsch der Abiturienten erfüllt.

