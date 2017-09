2017-09-27 06:40:00.0

Kreis Augsburg Nach zwei Leukämie-Erkrankungen: Nele geht jetzt wieder in die Schule

Zweimal erkrankte Nele an Leukämie. Wie Freundinnen und Lehrer der 13-Jährigen nach ihrer schweren Erkrankung zurück in den Alltag helfen. Von Maximilian Czysz

Seit einigen Wochen stehen Deutsch, Mathe und Englisch wieder auf dem Stundenplan von Nele – die 13-Jährige geht wieder zur Schule. Es sind zwar nur einige Stunden, die das Mädchen jeden Tag büffelt. Aber genau diese Zeit bringt sie wieder zurück in ein Leben, das Nele und ihre Eltern viele Monaten nicht hatten. Zweimal wurde in der Vergangenheit bei ihr Leukämie festgestellt – ein Schock für die Familie.

Erste Diagnose im Januar 2014

Damals war Nele neun Jahre alt. Stiefvater Andreas Unger erinnert sich: „Nele war immer ein sehr quirliges Kind. Sie hat sich oft mit Freundinnen getroffen und gespielt, getanzt, getobt.“ Zum Jahresende 2013 veränderte sich das Mädchen. Es wurde deutlich ruhiger. „Der Krebs ist eine schleichende Krankheit. Über Wochen hinweg haben wir gemerkt, dass es Nele schlechter geht und sie immer schwächer wird. Es gab nicht den einen Moment, an dem die Krankheit ausgebrochen ist“, berichtete Unger. Der Hausarzt konnte nicht weiterhelfen.

Obwohl Nele keine gravierenden Symptome hatte, entscheiden sich ihre Eltern Anfang Januar schließlich, sie in die Notaufnahme zu bringen. Die Diagnose im Krankenhaus ließ die Eltern den Boden unter den Füßen verlieren: Leukämie – Blutkrebs. Umgehend begannen die Ärzte mit einer Chemotherapie. Zwölf Monate verbrachte Nele im Klinikum, bevor sie wieder nach Hause durfte. Im April 2016 die nächste Hiobsbotschaft: Der Krebs ist wieder zurück. Doch eine Chemotherapie sollte dieses Mal nicht ausreichen.

Nur Stammzellenspende konnte ihr Leben noch retten

Weltweit wurde aber kein passender Spender gefunden. Als im Juli 2016 in Gersthofen eine Typisierungsaktion stattfand, ließen sich knapp 3000 Menschen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren. Zur Finanzierung wurde ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Firmen und Privatpersonen einzahlten. Auch Neles Mitschüler halfen mit: Ein Spendenlauf wurde organisiert. Die Einnahmen wurden genauso wie der Erlös des Sommerfests an die DKMS überwiesen.

Die Hilfe für Nele war riesig: Insgesamt rund 160.000 Euro wurden von vielen Seiten gespendet – ein Betrag, mit dem nicht nur die Gersthofer Aktion, sondern auch andere Typisierungsveranstaltungen finanziert werden können. Zwei Wochen danach kam die erlösende Nachricht für alle Beteiligten: Es gibt einen Spender! Ein Riesenglück: Laut DKMS liegt die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Stammzellspender zu finden, zwischen 1:20.000 und eins zu mehreren Millionen.

Im Oktober dann eine weitere gute Nachricht: Neles Körper hatte die Stammzellen angenommen. Langsam erholte sich ihr Immunsystem. Im Februar durfte Nele wieder nach Hause. Endlich wieder in den eigenen vier Wänden sein. Endlich wieder Kässpatzen essen. Und endlich ausgiebig das kleine Brüderchen drücken. Nele kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in die Normalität.

Shoppen und Kinogänge sind keine Seltenheit mehr

Über die Osterfeiertage musste sie ins Augsburger Klinikum. Ihr Stiefvater Andreas Unger erklärte: „Die vergangenen drei Jahren stecken ihr einfach in den Knochen.“ Doch das junge Mädchen ließ nicht entmutigen. Auch, als klar wurde, dass sie nicht wie erhofft zwischen Ostern und Pfingsten wieder in die Schule kann.

Das ist die Krankheit Leukämie 1 von 13 vorherige Seite nächste Seite

Leukämie wird auch "Blutkrebs" genannt. Zur Behandlung ist eine sofortige Chemotherapie notwendig.

Die Krankheit geht von Zellen im Knochenmark aus, wo das Blut gebildet wird.

Bei entsprechender Behandlung bestehen inzwischen durchaus Chancen auf vollständige Heilung, unbehandelt führt die Erkrankung in der Regel in wenigen Wochen zum Tod.

Mehrere Formen von Leukämie: Chronische Leukämie tritt vor allem bei Erwachsenen auf und verläuft eher schleichend.

Akute Formen treten sehr plötzlich auf und gehen in der Regel mit schweren Symptomen wie zum Beispiel Müdigkeit, Knochenschmerzen, vergrößerten Lymphknoten und Fieber einher. Sie müssen sofort behandelt werden.

Bei einer Leukämie ist die Zahl der weißen Blutkörperchen stark erhöht. Je nach der Art der weißen Blutkörperchen, aus denen die Leukämiezellen entstehen, werden myeloische und lymphatische Leukämien unterschieden.

Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken in Deutschland pro Jahr etwas mehr als 11.400 Menschen an Leukämie, davon ungefähr die Hälfte an den akuten Formen.

Die akute lymphatische Leukämie (ALL) tritt am häufigsten bei Kindern und jungen Erwachsenen auf.

Die akute myeloische Leukämie (AML) trifft dagegen besonders oft Erwachsene im mittleren Lebensalter.

Die Behandlung bei der akuten myeloischen Leukämie dauert etwa ein Jahr, bei der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) sogar rund zweieinhalb Jahre.

Die Überlebensaussichten bei einer Leukämie haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Über fünf Jahre betrachtet, erreichen nach Expertenangaben heute rund 50 Prozent der Patienten unter dem 60. Lebensjahr und rund 20 Prozent der Patienten über dem 60. Lebensjahr die komplette Genesung.

Bei den meisten Patienten mit einer Leukämie lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, was ihre Erkrankung ausgelöst hat.

Experten gehen nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums heute davon aus, dass bei den meisten Patienten Leukämien als eine Art zufälliger Fehler bei der Zellteilung entstehen.

Es sollten noch weitere Monate vergehen, bis Nele nach den großen Ferien zum ersten Mal wieder die großen Glastüren der Meitinger Realschule aufziehen konnte: Freilich halfen ihr die Freundinnen dabei. Sie sind auch zur Stelle, wenn beim Klassenzimmerwechsel der Schulranzen zu schwer wird. Vom Erdgeschoss in den dritten Stock: Kein Problem, die Mädels packen an. Stiefvater Andreas Unger ist glücklich: „Die Schule ist extrem flexibel“, die Lehrer setzen sich für Nele ein. Sie nehmen sich Zeit für die 13-Jährige und geben ihr nach Möglichkeit Nachhilfe. Nele wird mit jedem neuen Tag selbstständiger. Mit ihren Freundinnen geht sie ab und an sogar ins Kino oder zum Shoppen in die Stadt. Die Eltern freuen sich: „Im April war an so etwas noch nicht zu denken. Jetzt sind ihre Werte wieder tip-top.“ Damals ging es darum, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Erst kurze Spaziergänge, dann längere Ausflüge: Nele bewies Willenstärke. Jetzt auch. Sie sagt sich: „Ich packe es, ich will es schaffen.“