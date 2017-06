2017-06-29 08:59:00.0

Dinkelscherben Schock im ICE: Stand da ein Mann auf dem Gleis?

Dramatische Stunden ereigneten sich am Mittwoch an der Bahnstrecke Augsburg-Ulm. Dort suchten Rettungskräfte nach einem vermeintlichen Unfallopfer.

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochabend bei Dinkelscherben ab. Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm musste eine Lokführer einen ICE in höchster Not bremsen. Rettungskräfte suchten etwa zwei Stunden lang nach einem Mann, der möglicherweise von dem Zug erfasst worden war. Am Ende wurde ein Senior in Gewahrsam genommen. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstagmorgen mit.

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr die Bundespolizei, dass ein ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach München auf Höhe Dinkelscherben eine Person erfasst haben soll. Nach Angaben des Lokführers sah er einen Mann zu nahe am Gleis stehen. Er habe deswegen einen Achtungspfiff abgegeben und eine Schnellbremsung eingeleitet. Die Person sei daraufhin in den Wald gelaufen. Er gehe aber davon aus, dass der Mann mit dem Zug Kontakt hatte und verletzt sei.

Sofort wurde eine Suche eingeleitet, an der sich neben der Polizei Zusmarshausen auch ein Polizeihubschrauber und etwa 50 Feuerwehrleute der umliegenden Gemeinden beteiligten. Gegen 20 Uhr meldete ein Jagdpächter der Polizei, dass er im Wald einen älteren Herrn angetroffen habe, der offensichtlich verwirrt sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den gesuchten Mann.

Der 75-Jährige war durch den Vorfall nicht verletzt worden. Ein Notarzt wies ihn auf Grund seines Zustands in eine Fachklinik ein. Während des Polizeieinsatzes war die Bahnstrecke gesperrt. Reisende in dem voll besetzten ICE wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Der Lokführer stand unter Schock und musste abgelöst werden. AZ