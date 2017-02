2017-02-01 06:24:00.0

Winter So können Sie Heizungsausfälle verhindern

Minusgrade und plötzlich fällt die Heizung aus: Handwerker machen momentan unzählige Überstunden, um ausgefallene Heizungen zu reparieren. Wie Sie Ausfälle verhindern können. Von Mona Schenk

Eine Horrorvorstellung für viele Menschen: Heizungsausfall bei den aktuellen Temperaturen. Leider wird das Frieren in den eigenen vier Wänden für so manchen zur Realität. Die Heizungsinstallateure sind seit Tagen im Eilschritt unterwegs und legen unzählige Überstunden hin, um ausgefallene Heizungen wieder flott zu bekommen.

Roman Häusler von der Firma Münzenmaier Service für Haustechnik aus Neusäß ist einer davon: „Ich habe allein letzte Wochen 28 Überstunden gemacht. Am meisten zu tun ist am Wochenende. Komischerweise scheinen die meisten Heizungen an Samstagen auszufallen.“

Heizungen gehen oft wegen Verschleißteilen kaputt

Die häufigsten Ursachen seien fehlende Wartung und kaputte Verschleißteile. „Haben die Leute Glück, bekomme ich die Ersatzteile noch am gleichen Tag“, so Häusler. Wenn nicht, müsse man zwei Tage ohne Heizung auskommen.

Überraschend: Moderne Heizungen gehen laut Häusler viel öfter kaputt als alte. Der Grund sei folgender: „Heizungen sind in der Hinsicht wie Autos. Die neuen Modelle enthalten viel mehr Technik und sind viel komplizierter zu reparieren.“ Aber einen Vorteil hätten sie: Es werde meistens angezeigt, was defekt ist. Häusler: „Das erleichtert mir meine Arbeit um einiges.“

Einen Unterschied gibt es auch zwischen Öl- und Gasheizungen. Erklären kann dies Arthur Leichtle, Chef der Firma Anlagen Technik Leichtle aus Zusmarshausen: „Ölheizungen sind empfindlicher, weil sie sehr viele mechanische und elektrische Teile enthalten. Gasheizungen sind im Vergleich dazu stabiler und gehen seltener kaputt.“

Notdienst, wenn die Heizung am Wochenende ausfällt

Falls spontan am Wochenende die Heizung nicht funktioniert, bietet die Innung Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Augsburg einen Notfalldienst an. Auch Arthur Leichtle ist Mitglied in der Innung: „Mehrmals im Jahr bin ich am Wochenende zum Notdienst eingeteilt.“ Auf der Internetseite www.shk-schwaben.de gibt es eine aktuelle Liste mit den Telefonnummern, die Berufsfeuerwehr der Stadt Augsburg und die Stadtdienste wissen ebenfalls Bescheid. Auch in der Augsburger Allgemeinen wird die Nummer für den Notfall veröffentlicht.

Wie bereitet man sich auf einen Stromausfall vor? Wir geben Tipps.

Ein Stromausfall kann uns jederzeit treffen. Die Folge: Radio, Kühlschrank, Ofen, Heizung, Licht, Herd, Tankstellen, Aufzüge, Telefon, Geldautomaten und viele andere Dinge fallen aus. Hier Tipps, wie Sie sich für den Fall der Fälle vorbereiten.

Grundsätzlich sollte man immer in der Lage sein, mehrere Tage ohne Strom auskommen zu können - durch entsprechende Vorbereitung und Vorräte.

Auf jeden Fall sollten Sie immer ausreichend Kerzen, Streichhölzer und Feuerzeuge im Haus haben.

Auch Taschenlampen sollten bereit liegen. Mit mehrere Batterie-Sätzen. Vorsicht: Batterien haben nur eine begrenzte Lagerungsfähigkeit.

Um kleinere Mahlzeiten ohne Strom kochen zu können, empfiehlt sich ein Spiritus- oder Trockenspirituskocher. Für Balkon- oder Gartenbesitzer kann ein Grill mit Grillkohle nützlich sein.

Sie brauchen unbedingt ein Rundfunkgerät mit UKW und Mittelwelle, das auch mit Batterien betrieben werden kann. Denn im Ernstfall werden die Behörden über Radio informieren.

Halten Sie immer einen Vorrat an Trinkwasser im Haus. Zwölf Liter pro Person sollten es sein, empfehlen Katastrophenschützer.

Auch Brot, Konserven-Obst, Gemüse, Thunfisch, Würstchen, Speiseöl, Nudeln, Reis, Kaffee und H-Milch gehören zum Notvorrat, den jeder haben sollte.

Fällt die Heizung (womöglich über mehrere Tage im Winter) aus, sollten warme Kleidung und Decken bereit liegen.

Elektrogeräte, die zum Zeitpunkt des Stromausfalls liefen, müssen ausgeschaltet werden. Fließt der Strom wieder, kommt es nämlich sonst zu einem sogenannten Einschalt-Rush: Gehen viele Geräte auf einmal an, wird dem Netz in kurzer Zeit viel Strom entzogen, und dann fliegt die Sicherung raus. Eine Lampe oder ein Radio können aber anbleiben, um anzuzeigen, wenn der Strom wieder fließt.

Noch mehr Informationen zum Thema gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), http://www.bbk.bund.de

Damit diese aber gar nicht erst benötigt wird, können schon davor einige Maßnahmen getroffen werden. Arthur Leichtle rät: „Am besten ist es, einmal im Jahr von einem Meisterbetrieb eine Wartung durchführen zu lassen. Wartungen sind im ganzen Jahr möglich, der beste Zeitpunkt ist aber der späte Herbst, weil da die Heizung sowieso schon läuft.“

Die regelmäßige Wartung sei das A und O, weiß auch Werner Schön von der Firma Mayershofer mit Sitz in Stadtbergen. Er rät zu einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Er betont, dass in der Regel der Betreiber der Heizung, also der Mieter, dafür verantwortlich sei und dies bezahlen müsse. Es werde leider immer wieder am falschen Fleck gespart, weiß der Experte.

Auch in seiner Firma war in den vergangenen Tagen wegen der vielen Aufträge „die Hölle los“. Oftmals seien in Häusern Leitungen eingefroren. Bis das richtige Teil zur Reparatur eingetroffen ist, kann es etwas dauern. Bis dahin musste Werner Schön Frierenden öfters mit einem Heizlüfter aushelfen.

