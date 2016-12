2016-12-22 05:50:00.0

Gersthofen-Hirblingen Trotz Leichenfunds: Die Suche geht für die Polizei weiter

Die Tage, in denen die Polizei Hirblingen durchsucht hat, scheinen vorbei: Am Mittwoch fanden die Ermittler zwei Leichen. Dennoch bittet die Kripo weiterhin um Hinweise. Von Florian Eisele

Ein Geräusch prägte in den vergangenen Tagen die Morgenstunden in Hirblingen: das Klackern der Metallstöcke der Polizei. Reihenweise durchkämmten die Suchtrupps der Beamten jeden Winkel des kleinen Ortes damit. Auch Hundeführer, Taucher und ein Polizeihubschrauber durchforschten das Gebiet. Das Ziel der Ermittler waren die Leichen der vermissten Frauen Elke Wieland und Beate Neuber.

Seit Mittwochabend scheint zumindest diese Suche ein Ende zu haben: In den Abendstunden bestätigte die Ermittlergruppe, dass in einem Feld in der Nähe der Hirblinger Kläranlage zwei Leichen gefunden wurden. Als Nächstes geht es nun darum, zweifelsfrei zu klären, ob es sich dabei um das vermisste Paar handelt. Auf einer für heute einberaumten Pressekonferenz will die Polizei nähere Informationen bekannt geben – auch zur Fahndung, die weiter läuft.

Doppelmord aus finanziellen Motiven?

Vorerst enden für die knapp 1000 Hirblinger die Tage, in denen die Fahnder der Polizei das Alltagsbild bestimmt haben. Der Mann, dem die Polizei Mord in zwei Fällen vorwirft, ist der direkte Nachbar der Frauen. Waldemar Neustett soll die beiden ermordet haben – wohl aus finanziellen Motiven. In dem Gersthofer Stadtteil ist die Bestürzung enorm: Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung machen viele ihrem Entsetzen, ihrer Empörung Luft. Eine Bekannte des Tatverdächtigen schrieb etwa: „Wieso kann er so etwas tun? Ich hoffe, es stimmt nicht.“ Eine andere fügt hinzu: „Oh mein Gott. Seine Mutter tut mir leid.“

Dass der Mann, der als Anlagenführer in einer Augsburger Firma arbeitet, zu einer solchen Tat fähig gewesen sein soll, kann fast niemand glauben: Bekannte beschreiben ihn als zurückhaltend, aber freundlich. Einen Großteil seiner Zeit verbrachte er bislang im Fitnessstudio – auf vielen Bildern auf seiner Facebook-Seite präsentiert der durchtrainierte Mann seine Muskeln.

Waldemar Neustett und seine beiden Nachbarinnen kannten sich offenbar gut. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Spuren, die in den Wohnhäusern der Opfer und des mutmaßlichen Täters gefunden werden können. Auch gestern sicherten die Ermittler mit Spezialanzügen mögliche Hinweise auf das Verbrechen. Auch mit dem Leichenfund ist die Ermittlungsarbeit für die Polizei noch längst nicht am Ende: Weiterhin bitten die Ermittler um Hinweise zu den rätselhaften Vorgängen, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 8. Dezember, und Freitag, 16. Dezember, ereignet haben könnten.

Mutmaßlicher Doppelmord: Polizei findet zwei... Die beiden Lebensgefährtinnen aus Gersthofen bei Augsburg sind seit dem 9. Dezember spurlos verschwunden.

Ein wichtiges Indiz sind weiterhin die Autos der beiden Frauen und von Waldemar Neustett. Auch der Spaten, den sich der Mann in einem Gersthofer Baumarkt gekauft hat und mit dem er die Frauen vergraben haben könnte, ist immer noch nicht aufgefunden. Laut Polizeisprecher Manfred Gottschalk ist das Werkzeug ein „wichtiges Indiz“.

Besonders makaber ist ein zeitlicher Zufall: Am Samstagabend, 10. Dezember, hätte Beate Neuber mit ihrer Musikgruppe einen Auftritt auf dem Christkindlesmarkt in Neuburg an der Donau gehabt. Als sie dort nicht auftauchte, meldeten sich Verwandte ihrer Lebensgefährtin Elke Wieland bei der Polizei, weil von den beiden Frauen schon seit Freitagabend jedes Lebenszeichen gefehlt hatte. Das war um kurz nach 18 Uhr. Etwa zur selben Zeit kaufte sich Waldemar Neustett im „Bauhaus“ einen Spaten. Der Verdacht, dass er die zu diesem Zeitpunkt bereits toten Frauen damit vergraben wollte, liegt daher nahe. Bis Mittwochabend wollten sich weder der tatverdächtige Waldemar Neustett noch sein Verteidiger Walter Rubach zu den Vorwürfen äußern.

