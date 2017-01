2017-01-04 16:50:00.0

Gersthofen Unbekannte zerstören 29 Straßenlampen

Der Gehweg zwischen Gersthofen und Hirblingen liegt seit Tagen im Dunklen. Randalierer haben die Lampen beschädigt. Für Hinweise soll es nun 500 Euro Belohnung geben. Von Sandra Liermann

Unbekannte haben fast die komplette Straßenbeleuchtung zwischen Gersthofen und Hirblingen so stark beschädigt, dass diese nicht mehr repariert werden kann. Die Betreibergesellschaft setzt nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Überführung der Täter führen.

29 von 30 Lampen irreparabel beschädigt

Wie die Polizei mitteilt, sind im Zeitraum zwischen Samstag, 31. Dezember und Montag, 2. Januar, 29 der 30 futuristisch anmutenden Solarleuchten, die den Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße zwischen Gersthofen und Hirblingen säumen, beschädigt worden. Die Täter haben die LED-Module der Lampen aus der Verankerung am Mast gerissen. Ob dazu rohe Gewalt am Mast ausreichte oder die Unbekannten in vier Meter Höhe hinaufklettern mussten, weiß die Polizei derzeit noch nicht.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), die für den Unterhalt der Leuchten zuständig ist, war am Montag über den Ausfall der Straßenbeleuchtung informiert worden. Vor Ort seien die LED-Module der Lampen herausgerissen und auf dem Boden liegend gefunden worden. „Die Module sind so stark beschädigt, dass sie nicht mehr repariert werden können und deshalb ersetzt werden müssen“, teilt Pressesprecher Ingo Butters mit. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 6500 Euro.

Belohnung für Hinweise

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Gersthofen unter Telefon 0821/ 3231810 in Verbindung zu setzen. Die LVN hat für Hinweise, die zur Überführung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle verurteilt den Vandalismus: „Dass die Lampen ausgerechnet jetzt beschädigt wurden, ist extrem bedauerlich. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist die Beleuchtung der Geh- und Radwege notwendig. Wir hoffen, dass die Täter schnell gefasst werden.“

Die energiesparenden Solarleuchten stehen erst seit 2014

Erst seit dem Jahr 2014 standen die Solarleuchten entlang der Straße, die von Gersthofen über Hirblingen und Batzenhofen bis nach Rettenbergen führt. Die insgesamt 64 Straßenleuchten auf dem drei Kilometer langen Abschnitt versorgen sich über Solarmodule und Batteriespeicher selbst mit Energie: Dazu verfügen sie über Photovoltaikmodule, die tagsüber eine integrierte Batterie laden. Um den Energieverbrauch der Lampen weiter zu senken, besitzen die Leuchten eine Dimmautomatik: Zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens, werden die Leuchten auf 50 Prozent ihrer Leistung gedimmt.