2017-02-17 09:43:00.0

Kreis Augsburg Unbekannter attackiert Schwangere auf offener Straße

Eine Frau wird in Diedorf (Landkreis Augsburg) Opfer eines Ellenbogenschlages in den Bauch. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Nach Angaben der Ermittler hat sich folgendes abgespielt: Am Donnerstag waren die Frau und ihr Ehemann gegen 11.50 Uhr in der Diedorfer Lindenstraße unterwegs. Als die Frau an einem Unbekannten vorbeigehen wollte, setzte dieser laut Polizei seinen Ellenbogen ein und traf die Frau im Bauch.

Polizei fahndet nach dem Täter

Es kam zu einem kurzen Wortwechsel. Danach entfernte sich der Unbekannte vermutlich in Richtung Pestalozzistraße. Nach Auskunft der werdenden Mutter besteht keine Gefahr für das Ungeborene.

Die Polizei hat folgende Beschreibung von dem Unbekannten veröffentlicht: etwa 55 Jahre alt, 1,65 Meter groß und untersetzt. Er hat Vollbart und Glatze mit hellbraun/grau meliertem Haarkranz. Bekleidet war der Mann mit hellbrauner Jacke. Er sprach einheimischen Dialekt.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter 08291/18900 entgegen. AZ