Kreis Augsburg „Unfall wie im Actionfilm“: Betrunkener Fahrer prallt gegen Haus

Ein Fahrer mit 1,88 Promille, ein fliegendes Auto und 27.000 Euro Schaden an zwei Häusern: Das ist das Drehbuch für einen spektakulären Unfall in Auerbach, den die Polizei als „Unfall wie im Actionfilm“ bezeichnet. Umso erstaunlicher ist es, dass der Fahrer dabei nur leicht verletzt wurde und auch sonst keine Menschen zu Schaden kamen.

Samstag, 9.15 Uhr: Ein 19-jähriger Horgauer fährt auf der Streitheimer Straße in Auerbach Richtung Ortsmitte. Was dann passiert, beschreibt die Polizei folgendermaßen: Auf Höhe eines Rohbaus kommt er nach links von der Fahrbahn ab, schanzt über einen Kieshaufen und zerstört am Rohbau eine Holztreppe.

Doch das ist nicht alles: Das Auto dreht sich und fliegt auf die Grundstücksgrenze auf das Nachbargrundstück. Dort prallt er zunächst gegen die Dachrinne und dann gegen das Haus, wo es die Haustür, ein Fenster und die Hauswand beschädigt. Anschließend blieb der Wagen auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Der Schaden ist enorm: Das Auto hat Totalschaden, der Schaden am Haus beträgt mindestens 25.000 Euro, am Rohbau etwa 2000 Euro. Der Fahrer war betrunken. Der Atemalkoholwert betrug nach Angaben der Polizei 1,88 Promille. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. manu