2018-01-07 15:00:00.0

Autobahn Unfall zwischen Augsburg und Neusäß - A8 wieder frei

Die A8 ist am Sonntagmorgen zwischen Augsburg-West und Neusäß nach einem Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt worden. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.

Auf der A8 ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr zwischen Augsburg-West und Neusäß ein Unfall. Ein Sprinter berührte in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto. Beide Fahrzeuge gerieten ins Scheudern, der Sprinter legte sich schließlich quer über alle drei Fahrtrichtungen.

A8 war zwischenzeitig komplett gesperrt

Die herbeigerufenen Rettungskräfte veranlassten sofort eine Vollsperrung der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Augsburg-West ausgeleitet. Der Fahrer des Sprinters sowie die drei Auto-Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen war so groß, dass sie abgeschleppt werden mussten.

ANZEIGE

Mittlerweile ist die Vollsperrung aufgehoben und alle Fahrspuren sind wieder befahrbar. Zuvor hatte sich der Verkehr auf einer Länge von mehr als einem knappen Kilometer gestaut. AZ