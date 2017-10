2017-10-19 10:59:43.0

Gersthofen Vanessas Mutter: "Ich habe gelernt, mit ihrem Tod zu leben"

Vor 15 Jahren wurde die zwölfjährige Vanessa in Gersthofen zuhause in ihrem Bett ermordet. Ihre Mutter spricht im Interview mit unserer Redaktion über die jahrelange Trauerarbeit. Von Maximilian Czysz

Vor 15 Jahren wurde Vanessa aus Gersthofen ermordet. Der Täter hatte sich als Tod verkleidet und die schlafende Zwölfjährige in ihrem Kinderbett erstochen. Der wegen des Mordes verurteilte Michael W. sitzt noch hinter Gittern – er klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Sicherungsverwahrung. An Vanessa und andere Kinder, die grausam zu Tode gekommen sind, wird am Sonntag an einer Gedenkstätte im Oberstdorfer Kurpark gedacht. Diese besondere Stunde hat der Verein „Sicheres Leben“ initiiert, zu dem Romana Gilg gehört. Sie ist die Mutter von Vanessa. Zusammen mit Gabriele Schmidthals-Pluta versucht sie, Erfahrungen weiterzugeben, um anderen Kindern und Familien zu helfen.

Im Dezember 2002 fand eine große Trauerveranstaltung für Vanessa statt. Über 500 Menschen kamen an ihrem 13. Geburtstag in die Gersthofer Stadthalle. Was hat die Anteilnahme so vieler Menschen für Sie bedeutet?

Romana Gilg: Schon bei der Beerdigung hat mir diese Solidarität sehr geholfen. Sie hat vor allem mein Menschenbild wieder zurecht gerückt. Denn mit der Ermordung hatte sich für mich die Frage gestellt: Ist das Leben unter Menschen, die ein Kind umbringen, überhaupt noch möglich? Mein Vertrauen in die Mitmenschen war absolut zerstört. Natürlich war es nur ein Täter. Aber das Gefühl sagt einem etwas anderes.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie das Vertrauen wieder gefasst hatten?

Gilg: Es waren einige Jahre. Ich bin seit damals aber kritischer.

Das heißt?

Gilg: Ich verlasse mich zum Beispiel nicht mehr so schnell auf andere. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn der Täter aus meinen Bekannten- oder Freundeskreis gekommen wäre. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich hatte damals auch lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass meine Tochter tot ist. Wenn mein Sohn von der Schule nach Hause kam, dachte ich mir immer: Wo bleibt eigentlich Vanessa?

Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Tod Ihrer Tochter verarbeitet hatten?

Gilg: Ich habe gelernt, damit zu leben. Bis ich ihn überhaupt realisiert habe, hatte es Jahre gedauert.

Der Mord an Vanessa aus Gersthofen 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Über eine Woche lang tappte die Polizei nach dem Mord an der zwölf Jahre alten Vanessa aus Gersthofen im Dunkeln. Auch aus den zahlreichen Hinweisen ergaben sich zunächst keine heißen Spuren für die Ermittler, bis überraschend der mutmaßliche Mörder, der 19-jährige Michael W., festgenommen wurde.

12. Februar 2002: Die Eltern von Vanessa finden ihre Tochter blutüberströmt neben ihrem Bett. Spuren eines Einbruchs entdecken die Ermittler zunächst nicht. Die Polizei bildet sofort eine Sonderkommission.

13. Februar: Die Beamten berichten über den Fund eines Messers, das wenig später mittels eines DNA-Tests als Tatwaffe identifiziert wird. Es handelt sich um ein Küchenmesser mit einer 16 Zentimeter langen und feststehenden Klinge.

15. Februar: Trotz einer Reihe von Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Fahnder keine heiße Spur. Rund 100 Personen aus dem Umfeld des ermordeten Mädchens werden von den Ermittlern befragt, um herauszufinden, mit wem Vanessa Kontakt hatte. Unklar bleibt lange, wie der Täter in das Haus gekommen ist. Es wird eine Belohnung von 35 000 Euro zur Aufklärung der Tat ausgeschrieben.

19. Februar: Die Fahnder setzen auf die Erstellung eines Täterprofils, um den Mord an Vanessa aufzuklären. Zuvor hatten bereits 15 Bekannte und Verwandte Speichelproben abgegeben, um sich über DNA-Analyse als Täter auszuschließen.

21. Februar: Die Polizei sucht nach zwei Hinweisen aus der Bevölkerung einen als „Maskenmann“ verkleideten Zeugen. Ermittelt wird ein 19-Jähriger aus Gersthofen. Im Verlauf der Vernehmungen verstrickt sich der Mann in Widersprüche und gesteht die Tat.

22. Februar: Die Polizei gibt den Fahndungserfolg bekannt.

5. Februar 2003: Die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts verhängt zehn Jahre Haft gegen Michael W. Es ist die höchste Strafe, die nach dem Jugendrecht möglich ist.

Mitte Februar 2012 ist Entlassungstermin für Michael W., die Staatsanwaltschaft will ihn nicht frei lassen. Zwei psychiatrische Gutachter kommen zum Schluss, dass der Täter in Sicherungsverwahrung sollte.

Der Prozess zieht sich. Erst am 15. Oktober 2012 ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Ein Urteil fällt am 15. November: Michael W. kommt weiter in Sicherungsverwahrung.

Was hat Ihnen bei der Trauerarbeit geholfen? Wie hatten sie die schwierige Phase erlebt?

Gilg: Sie sagen es: Man muss erleben. Mir tun heute alle Menschen leid, die keine Beileidsbekundungen am Grab wollen. Sie nehmen sich dadurch das Erleben weg.

Schmidthals-Pluta: Man muss gar nichts sagen. Oft reicht es schon, jemanden in den Arm zu nehmen oder dem anderen zu zeigen: Ich nehme mir Zeit für Dich, Du bist nicht alleine. Bei der ermordeten Nora (sie wurde 2007 in Königsbrunn erwürgt) war es zum Beispiel der Familie auch ganz wichtig, ihr Kind noch einmal sehen zu können.

Gilg: Wir durften dreimal Vanessa sehen. Es ist wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt, so noch einmal Abschied zu nehmen.

Sie geben Ihre sehr persönlichen Erfahrungen an andere Menschen weiter. Wie wollen sie noch helfen?

Schmidthals-Pluta: Indem wir dazu aufrufen, wieder mehr in die Familien zu schauen, damit es erst gar nicht zu Straftaten kommt. Tatsache ist, dass Buben mit hoher Gewalterfahrung später öfters eher selbst zu Tätern werden. Bei Mädchen aus sozialschwachen Familien besteht die Gefahr, dass sie zum Beispiel in die Prostitution absteigen. Nicht jeder wird automatisch zu einem Straftäter. Aber die Gefahr besteht.

Gilg: Solche Täter wurden von ihren Eltern oft nicht nur körperlich, sondern auch psychisch vernachlässigt.

Der Mörder von Vanessa war ein Adoptivkind.

Gilg: Ja. Ich mache deshalb auch ganz klar den Staat an der Tat mitverantwortlich.

Schmidthals-Pluta: Es müssten viel mehr Therapeuten eingesetzt werden. Das gilt auch für Kinder aus Kriegsgebieten, die zu uns gekommen sind. Sie sind Opfer. Es ist ganz schwer aus ihren Köpfen zu bringen, was sie erlebt haben. Da steht die Gesellschaft vor einer riesigen Aufgabe.

Sie hatten zum genaueren Hinschauen aufgerufen. Aber was dann?

Schmidthals-Pluta: Man muss nicht immer sofort zur Polizei oder zum Jugendamt gehen. Es gibt viele Opferschutzvereine, an die man sich wenden kann. Die Ansprechpartner dort geben weitere Tipps. Wichtig ist, die Kinder zu beobachten. Wie verhalten sie sich? Man kann auch mit den Nachbarn ganz unverfänglich ins Gespräch kommen.

Leider gibt es immer wieder Beispiele für die Kultur des Wegschauens.

Schmidthals-Pluta: Leider haben viele Eltern verlernt, auf ihre Kinder einzugehen. Das berichten die Nachtwanderer unseres Vereins immer wieder. Sie laufen an einem Tag der Woche durch Gersthofen und sprechen Kinder und Jugendliche an. Sie haben einfach nur ein Ohr für sie und ihre Probleme. Man glaubt nicht, wie hilfreich es sein kann, einem anderen einfach nur zuzuhören. Fakt ist: Der Zuwachs der sozial und auch emotional schwachen Familien wird weiter steigen. Und damit steigt auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die jemanden zum Zuhören brauchen. Das ist ein Wandel in unserer Gesellschaft.

Woran liegt es, dass nicht mehr genügend zugehört wird?

Schmidthals-Pluta: Viele Eltern sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Viele haben es auch verlernt, richtig zuzuhören. Wir sind manchmal zu lösungsorientiert.

Gilg: Wir müssen keine Lösung anbieten, sondern nur ein Gesprächspartner sein. Heilsam ist, wenn sich jemand einfach nur etwas von der Seele reden kann.

Der Verein "Sicheres Leben" und seine Aktivitäten

Ursprung: Nach dem Sexualmord an der kleinen Natalie aus Epfach bei Landsberg hatte sich im Großraum Augsburg eine Bürgerinitiative gebildet. Aus ihr gründete sich 1997 der Verein Sicheres Leben. Nach dem Tod von Vanessa aus Gersthofen entstand eine weitere Bürgerinitiative. Deren Mitglieder schlossen sich dem Verein Sicheres Leben an. Seit 2004 nennt sich der Verein Sicheres Leben mit Bürgerinitiative Vanessa gegen Gewalt und für Opferschutz.

Ziele: Der Verein verfolgt verschiedene Projekte – etwa die Nachtwanderer: Das sind geschulte Erwachsene, die nachts auf Jugendliche zugehen. Vor Ort wird die Notinsel-Idee der Initiative der Hänsel + Gretel Stiftung umgesetzt. Generell will der Verein der Gewalt in der Gesellschaft entgegenwirken. Besonderes Augenmerk gilt dem Schutz von Kindern in allen Lebensbereichen bis hinein in die Familien. Der Verein unterstützt auch „Riskid“: So heißt das Frühwarnsystem im Medizinbereich, mit dem Kindesmisshandlung verhindert werden soll.

Gedenkstein: Vor zehn Jahren wurde in Oberstdorf die „Gedenkstätte für getötete, missbrauchte, misshandelte und vermisste Kinder“ mit den Vereinen „Schaut hin!“ und „Natalie“ eingeweiht. Am Sonntag, 22. Oktober, wird ab 12.30 Uhr der Opfer gedacht. Mit dabei ist Schauspieler Christofer von Beau, der als Kommissar Franz Ainfachnur aus der ZDF-Fernsehserie „SOKO München“ (zuvor „SOKO 5113“) bekannt ist. Mit seinem Engagement will er dem Gefühl entgegentreten, nur machtlos zu sein. In seinem Umfeld hat er Menschen kennengelernt, die von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung betroffen waren.

