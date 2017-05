2017-05-05 13:56:00.0

Kreis Augsburg Verkäuferin gequält: Metzgerei-Inhaberin wendet Haftstrafe ab

Eine Angestellte wurde in einer Metzgerei im Kreis Augsburg gedemütigt und geschlagen. Ihre verurteilte Ex-Chefin wehrte sich nun erfolgreich gegen eine Haftstrafe. Von Maximilian Czysz und Florian Eisele

Täglich wurde sie beleidigt, gedemütigt und geschlagen. Arbeiten musste sie von früh bis spät in den Abend. Urlaub gab es für sie nicht, ein Gehalt fast nie: Ein Martyrium erlebte eine 51-jährige Fachverkäuferin in einer Metzgerei im Landkreis Augsburg. Nach vielen Monaten fand die Frau den Mut und zeigte ihre Peiniger an.

Ihre ehemalige Chefin aus dem Landkreis Augsburg wurde im Dezember zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Die 68-Jährige legte dagegen aber Berufung ein - und hatte damit am heutigem Freitag am Landgericht Augsburg Erfolg. Das Gericht entschied, dass die Frau stattdessen eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung bekommt.

Inhaber der Metzgerei behandelten Frau wohl wie Sklavin

Die Inhaberfamilie hielt die Frau, die seit Ende der 1980er-Jahre in der Metzgerei arbeitete, offenbar wie eine Sklavin. Wenn etwas nicht passte, dann hatte das körperliche Folgen: Die Seniorchefin prügelte mit einem Fleischhammer oder mit einem Tablett auf die Frau ein. Wenn sie blutete, dann wurde die Wunde nur mit kaltem Wasser abgewaschen und sie musste weiterarbeiten. Einmal wurde die Frau von oben bis unten mit Wasser abgespritzt, bis sie völlig durchnässt war. Der Seniorchef schlug sogar mit dem Teppichklopfer und dem Schrubber auf die Frau ein, ihre Kollegin mit einer Stange und der Sohn der Inhaberfamilie versetzte ihr drei Faustschläge ins Gesicht. Diese waren so schwer, dass ein Auge der Frau zuschwoll und sie darauf nichts mehr sehen konnte.

Die Faustschläge des Juniorchefs brachten das Fass dann endgültig zum Überlaufen: Zwei Verwandte brachten die verletzte und mit Blutergüssen übersäte Frau dazu, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Danach folgte eine mehrmonatige stationäre Psychotherapie.

Die Ex-Chefin der Metzgerei wurde im Dezember zu der ursprünglichen Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Mit dem Urteil vom heutigen Freitag kommt sie um das Gefängnis herum.

