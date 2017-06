2017-06-09 17:15:00.0

Kreis Augsburg Warum Motorradfahrer auf helle Kleidung achten sollten

Ein Motorradfahrer verunglückt tödlich in Langweid. Es ist unklar, wie es dazu kam. Die Polizei rät: Auffällige Kleidung erhöht in jedem Fall Sichtbarkeit und Sicherheit von Bikern. Von Maximilian Czysz

Die genauen Umstände klärt jetzt ein Gutachter: Noch ist unklar, wie es am Donnerstagabend in Langweid zu dem tödlichen Unfall gekommen war. Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg war frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der 20-Jährige am Steuer wollte von der Rehlinger Straße nach links in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen.

Hatte er den Motorradfahrer im Gegenverkehr übersehen? An die Frage schließt sich ein generelles Problem. Die Bekleidung vieler Kradfahrer ist dunkel. Das hat in aller Regel praktische Gründe: Auf einem dunklen Untergrund aus Leder oder wasserdichtem Spezialtextil ist nicht jeder Schmutz zu sehen. Hellere Bekleidung – auch Applikationen – verschmutzen durch Regenwasser oder den Abrieb der Bremsbeläge und der Reifen auf der Straße schnell. Wer sich deshalb beim Kauf für einen dunklen Kombi entscheidet, muss wissen: Schwarz hat seine Schattenseiten.

Anders ist es mit Farbe: Wer auffällige Kleidung trägt, wird schneller wahrgenommen, sagt Katharina von Rönn vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Eine Möglichkeit sind Warnwesten in Neonfarben. Sie passen über den geschlossenen Kombi. In der Regel haben sie einen Reißverschluss und liegen eng an. Damit sie nicht flattern, haben sie dehnbare Abschlüsse an Hals, Armlöchern und Bund. Um Kratzer am Benzintank zu vermeiden, haben viele Modelle auch einen verdeckten Reißverschluss. Farbe bekennen für mehr Sicherheit: Bei knapp drei Viertel aller Unfälle, in die Kradfahrer unverschuldet verwickelt sind, haben Autofahrer das Motorrad nicht rechtzeitig wahrgenommen. So wie vor wenigen Wochen zwischen Zusmarshausen und Landensberg.

Darauf sollten Biker zu Beginn der Saison achten 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Ist die Maschine fit für den Sommer? „Ein Sicherheits- und Funktions-Check der Maschine gehört nach der Winterauszeit zum Pflichtprogramm“, sagt Matthias Haasper, Forschungsleiter beim Institut für Zweiradsicherheit in Essen. Geprüft werden sollten Blinker und Licht, Reifendruck, das Funktionieren der Bremsanlage und die Füllstände von Öl, Kühl- und Bremsflüssigkeit. Bremsbeläge, Bremswirkung und Druckpunkt der Bremse lassen sich im Stand kontrollieren. Dabei wird das Motorrad aufgebockt und das zu kontrollierende Rad gedreht. „Die angehobenen Räder müssen frei drehen. Andernfalls sollte man die Bremse vom Fachmann prüfen lassen“, empfiehlt Diana Sprung vom ADAC. Liegt das Restprofil unter 1,6 Millimeter oder zeigen sich Risse oder Beulen, sind neue Reifen fällig. Bei laufendem Motor steht noch die Kontrolle der elektrischen Anlage an.



Ist der Mensch fit für die Maschine? „Motorradfahrer sollten es nach der Winterpause erst mal langsam angehen lassen und sich allmählich wieder an die Gesetzmäßigkeiten auf zwei Rädern gewöhnen“, rät Haasper. Dazu zählen das Fahren in Schräglage und das Bremsen. Der Winter hat außerdem oftmals Spuren auf den Straßen hinterlassen: „Frostbedingte Fahrbahnschäden können für unangenehme Überraschungen vor allem in Kurvenbereichen sorgen.“ Ebenfalls tückisch: eine tiefstehende Sonne, die blendet. Ist das Visier zerkratzt oder verschmutzt, fährt der Motorradfahrer „blind“. Stark verkratzte Visiere sollten daher getauscht werden.



Wie bekommen Biker wieder ein Gefühl für das Motorrad? Wer noch nicht so fit wie seine Ausrüstung und die Maschine ist, sollte mit einem kleinen Fitnessprogramm nachhelfen, sagt Michael Lenzen vom Bundesverband der Motorradfahrer. „Es trainiert die Muskulatur und die Kondition, beides wird beim Motorradfahren benötigt.“ Nicht nur Anfängern empfehlen Experten ein Sicherheits- oder Perfektionstraining auf abgesperrter Strecke. Dort bekommen die Fahrer wieder ein Gefühl für ihre Maschine und die richtige Reaktion in Gefahrensituationen. Dann sind die Reflexe trainiert und das Gefühl für das Motorrad ist da.



Auch an die Autofahrer denken. Eine Sache können Motorradfahrer zwar nicht trainieren, sollten aber daran denken: Auch Autofahrer haben sich in den vergangenen Monaten von Bikern entwöhnt. Die schmale Silhouette der Zweiradpiloten wird schnell übersehen – also sich lieber einmal mehr bremsbereit halten.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Zusmarshausen wollte nach Angaben der Polizei in einen Feldweg abbiegen und hatte dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der 56-jährige Kradfahrer konnte noch reagieren. Allerdings stürzte er beim Bremsmanöver und zog sich schwere Verletzungen zu.

Schwere Motorradunfälle in der Region

Schwer verletzt wurde auch ein 20-jähriger Motorradfahrer bei Thierhaupten. Er war eine Woche vorher mit von der Straße abgekommen. Warum seine Maschine schleuderte, ist unklar. Der 20-Jährige hatte jedenfalls riesiges Glück: Ein Arzt kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und konnte den jungen Mann versorgen.

Bei dem 45-jährigen, der am Donnerstag in Langweid mit einem Auto zusammengeprallt war, scheiterten alle Rettungsbemühungen: Der Mann aus dem Nachbarlandkreis erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

