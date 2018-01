2018-01-06 13:33:00.0

Gersthofen Zwei Verletzte nach Brand in Gersthofen

In einem Einfamilienhaus im Eschenweg in Gersthofen brach Samstagvormittag ein Feuer aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind abgeschlossen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Seit 10.30 Uhr löscht die Feuerwehr einen Brand in einem Einfamilienhaus im Eschenweg in Gersthofen. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Feuer in einem Einfamilienhaus in Gersthofen: Um 10.30 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, dass ein Haus im Eschenweg in Gersthofen brennt.

Die Feuerwehr rückte sofort mit schwerem Gerät an und bekämpfte inzwischen die Flammen. Zwei Personen verletzten sich leicht. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Unklar ist auch, ob das Feuer in einem Anbau ausbrach oder zwischen Anbau und Haupthaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)