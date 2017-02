2017-02-27 10:34:00.0

Augsburg 14-Jähriger mit mehr als zwei Promille im Zug unterwegs

Bundespolizei nimmt zwei Jugendliche am Augsburger Hauptbahnhof in Gewahrsam

Zwei betrunkene Jugendliche hat die Bundespolizei am Samstag im Augsburger Hauptbahnhof vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Jugendlichen fielen gegen 16.30 Uhr im Regionalexpress von Neusäß nach Augsburg dem DB-Sicherheitsdienst auf. Die beiden hatten keine Fahrscheine, dafür aber ordentliche Alkoholfahnen, so die Polizei.

Bundespolizisten nahmen die jungen Männer nach der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof vorübergehend in Gewahrsam. Atemalkoholtests ergaben bei dem 15-Jährigen einen Wert von 0,88 Promille, der 14-Jährige hatte über zwei Promille intus. Die Burschen wurden kurze Zeit später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.