2017-06-22 15:34:00.0

Augsburg-Pfersee 15-Jährige an Wertach belästigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Dienstagnachmittag soll ein Mann an der Wertach in Pfersee eine 15-jährige Jugendliche belästigt haben. Jetzt meldet die Polizei: Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei hat nach der Belästigung an der Wertach einen Verdächtigen festgenommen. Foto: Silvio Wyszengrad