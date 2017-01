2017-01-24 07:11:00.0

Augsburg 18-Jähriger steigt in Häuser seines Vaters ein

Der Sohn eines Immobilienhändlers gerät an die falschen Freunde. Gemeinsam mit einer Gruppe junger Drogensüchtiger wird er schließlich zum Einbrecher. Von Jörg Heinzle

Er suchte nach Anschluss, sagt er heute, er wollte „ein Teil von etwas sein“. Doch er suchte die falschen Freunde. Fabian P.* (Name geändert), der Sohn eines erfolgreichen Immobilienunternehmers aus Augsburg, ist 18 Jahre alt, als er zum Einbrecher wird. Er hat über eine Freundin einer Gruppe von jungen Drogensüchtige kennengelernt, die stets knapp bei Kasse sind. Einer erzählt, er müsse in den Knast, wenn er nicht 12.000 Euro Schulden abbezahle. Da hat Fabian P. eine Idee. Er weiß, wo sein Vater die Schlüssel für Gebäude aufbewahrt, die er verwaltet.

Im Sommer 2015 steigt Fabian P. innerhalb kurzer Zeit immer wieder in die Häuser des Vaters ein. Zwei Bekannte aus der Drogen-Clique helfen ihm dabei. Neun Fälle listet die Staatsanwaltschaft auf. Es sind unter anderem Einbrüche in eine Physiotherapiepraxis, eine Arztpraxis und in einem Lokal. Auch in ein eigenes Büro des Immobilienunternehmers steigt Fabian P. mit einem Komplizen ein. Er kennt die Nummernkombination für den Tresor, in dem Safe liegen rund 7200 Euro. Insgesamt erbeuten die jungen Einbrecher Geld und Gegenstände im Wert von gut 10.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Es bleibt nicht bei den Einbrüchen in die Häuser des Vaters. Fabian P. schlägt mit Komplizen auch die Glastür eines Vereinsheims in Hochzoll ein und sucht in dem Lokal nach Beute. Außerdem bricht er in das Kassenhaus der Minigolfanlage im Siebentischwald ein. Die Beute nach Angaben der Ermittler hier: Süßigkeiten und Getränke im Wert von rund 650 Euro.

Im Prozess vor dem Amtsgericht gibt Fabian P. am Montag zu, dass er die Taten begangen hat. Volker Schwarz von der Jugendgerichtshilfe hat sich mit dem Unternehmersohn unterhalten. Sein Eindruck von Fabian P. ist: „Er ist sehr höflich und eloquent. Aber hinter Fassade findet sich viel Wut, Frustration und Trauer.“ Seine Vater habe sich ihm gegenüber häufig sehr aggressiv verhalten, erzählte Fabian P. dem Mann vom Jugendamt. Die Ehe der Eltern existiere seit längerer Zeit nur noch auf dem Papier. Mutter und Vater hätten andere Partner. Die Eltern lebten zwar weiter gemeinsam in einem Haus. Sie gingen sich aber aus dem Weg. Im Sommer 2015, als er die Einbrüche beging, habe er „viel Stress“ mit sein Eltern gehabt. Volker Schwarz fasst es so zusammen: „Er hat gesucht, was er daheim nicht gefunden hat: eine Familie.“

Zunächst verdächtigten die Ermittler der Kripo einen ehemaligen Mitarbeiter des Immobilienunternehmers. Ihm wurde zuvor gekündigt. Deshalb, so der Verdacht, könnte er nun auf Rache sinnen. Doch diese Spur führt nicht weiter. Geklärt wird die Einbruchsserie, weil mehrere junge Männer aus der Drogenclique ins Visier der Polizei geraten. Zwei Männer aus Gersthofen, heute beide 21 Jahre alt, haben sich in einer Wohnung eine kleine Drogenküche eingerichtet, stellen Ecstasy-Tabletten von minderwertiger Qualität selbst her und verkaufen sie.

Drogenhandel fliegt auf

Als ihr Drogenhandel auffliegt und sie von der Polizei befragt werden, geben sie auch zu, dass sie etwas mit den Einbrüchen zu tun haben. Einer war teilweise bei den Beutezügen dabei, der andere gab telefonische Anweisungen. Beide werden, auch wegen des Drogenhandels, zu Haftstrafen von rund drei Jahren verurteilt. Ihre Rechtsanwälte Marco Müller und Felix Hägele kündigen an, dass beide so schnell wie möglich eine Drogentherapie beginnen wollen.

Fabian P., verteidigt von Werner Ruisinger, schrammt noch einmal knapp am Gefängnis vorbei. Er wird wegen Bandendiebstahls zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Für ihn spricht: Er hat keine Vorstrafen und inzwischen einen festen Job als Informatiker. Und er hat einen Teil der Beute, den er noch besaß, den Ermittlern zurückgebracht. Trotz Bewährung muss er für zwei Wochen in den so genannten Warnschuss-Arrest. „Damit sie wissen, wie es sich anfühlt“, sagt Richterin Angela Reuber.

Ebenfalls noch einmal mit Bewährung kommt ein vierter Angeklagter, ein zur Tatzeit 15-Jähriger, davon. Er hat schon mit 13 Jahren begonnen, massiv Drogen zu nehmen. Er betäubte sich mit Käutermischungen, Cannabis, Badesalzen, Amphetamin und Kokain. Dazu kam Alkohol. Zeitweise sei er an keinem Tag mehr nüchtern gewesen, sagt er. Seine Sorgen und Ängste habe er nur noch betäubt.