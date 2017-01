2017-01-26 06:37:00.0

Untermeitingen 18-Jähriger zielt in Untermeitingen mit der Pistole auf Frau

Auf dem Parkplatz eines Untermeitinger Supermarkts bedroht ein Mann eine Kundin. Er richtet die Waffe direkt auf ihren Kopf. Jetzt wurde er vom Augsburger Amtsgericht verurteilt. Von Michael Lindner

Ein Mann sitzt in seinem Kleinwagen, das Fenster auf der Fahrerseite ist heruntergelassen. In seinen Händen hält er eine Waffe, genauer gesagt, eine silberfarbene Pistole. Er lehnt sich etwas aus dem Auto heraus, mit der Waffe zielt er auf eine Frau, die an jenem Morgen gegen 8.40 Uhr zum Einkaufen gehen möchte. Dieses Szenario ereignete sich im April des vergangenen Jahres auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in Untermeitingen. Der damals 18-jährige Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg wurde von Richterin Ortrun Jelinek nun wegen Bedrohung verurteilt.

Die bedrohte Frau erzählt bei der Verhandlung am Amtsgericht Augsburg detailliert, was ihr an jenem Donnerstagvormittag widerfahren ist. Viel sei damals auf dem Parkplatz nicht losgewesen, zwei Autos fielen ihr auf: An einem lehnt sich ein junger Mann an der Beifahrertüre an, etwa zwei Meter entfernt sitzt der 18-Jährige in seinem Auto. Die beiden unterhalten sich, es läuft laute Musik. Dann soll der Angeklagte mit der Pistole auf die Frau zielen – genau auf ihren Kopf, erinnert sich die Frau. „Er hat mich direkt angeschaut und dabei gelacht.“ Die Zeugin ist von dem Vorfall noch immer gezeichnet, sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung.

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz

Sie rief mit ihrem Handy die Polizei, konnte sogar die Kennzeichen nennen. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz und fahndeten nach dem Angeklagten. Dieser meldete sich kurze Zeit später selbst bei der Polizei. Der damals 18-Jährige gibt vor Gericht an, dass er die Frau nicht bedrohen wollte. Er habe nicht mit der Waffe auf sie gezielt und sie auch nicht angesehen.

Seiner Aussage nach war er mit einem Freund zum Frühstück verabredet. Bei dieser Gelegenheit wollte er ihm auch die Waffe zeigen: eine Softair-Pistole. Diese sieht einer echten Schusswaffe sehr ähnlich, das bestätigt ein Polizist bei der Verhandlung. Mit Softair-Waffen werden Kunststoffkugeln verschossen, die meist oberflächliche Verletzungen herbeiführen. Die Waffe habe er, so der Angeklagte, beim Umzug gefunden. Da er damit Kindheitserinnerungen verbindet, zeigte er sie seinem Kumpel.

Die Pistole habe er im Auto nur ganz kurz hochgehoben, aber nicht am Griff. Und auf jemanden gezielt habe er auch nicht. Danach will er die Waffe wieder in den Fußraum der Beifahrerseite gelegt haben. Einige Minuten nachdem er den Parkplatz verlassen hatte, rief ihn seine Mutter an, dass er sich bei der Polizei melden solle – was er auch tat.

Drogentest beim Angeklagten verlief positiv

Bei der Durchsuchung in Schwabmünchen fanden die Beamten auch ein Springmesser sowie geringe Mengen an Drogen in dem Wagen. Ein durchgeführter Drogentest beim Angeklagten verlief positiv. Im November des vergangenen Jahres wurde dem nicht vorbestraften jungen Mann die Fahrerlaubnis entzogen. Staatsanwalt Dominik Wagner sprach in seinem Plädoyer von einem typischen Vergehen eines Jugendlichen. Zuerst sei die Aktion lustig, doch später würde man merken, dass es eine „ziemlich krasse Situation“ gewesen sei.

Wagner beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro sowie mehrere Sozialstunden. Verteidiger Reinald Lindenmeir hob die komplett verschiedenen Wahrnehmungen des Angeklagten und der Zeugin hervor. Er beantragte einen Freispruch.

Richterin Jelinek verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro, zudem muss er 40 Hilfsstunden leisten. Sie begründete ihr Urteil damit, dass die Zeit, Späße mit einer Waffe zu machen, endgültig vorbei seien. Das Urteil ist rechtskräftig.