Augsburg 24-Jähriger verfolgt Fernbus mit Taxi - und hat nicht genug Geld dabei

Weil er einen Fernbus verpasst hatte, fuhr ein 24-Jähriger im Taxi hinterher, um noch zuzusteigen. Das Problem: Der Bus hatte erst in Stuttgart seinen nächsten Halt.

Ein 24-Jähriger hatte am Freitagmorgen einen Fernbus von Augsburg Richtung Stuttgart verpasst und verfolgte diesen mit einem Taxi. Das Problem dabei war jedoch, dass der Mann nicht genug Geld dabei hatte, um die Fahrt zu bezahlen.

Weil er zu spät am Busbahnhof in der Biberbachstraße ankam, war der Bus, mit dem er um 7.30 Uhr fahren wollte, nach Angaben der Polizei schon weg. Am Taxistand gab der 24-Jährige laut Polizei einem Fahrer den Auftrag, den Bus zu verfolgen, damit er später noch zusteigen könne.

Als das Taxi den Reisebus eingeholt hatte, hielt dessen Fahrer aber nicht außerplanmäßig. Der Taxifahrer erfuhr schließlich über die Zentrale des Busunternehmens, dass der nächste Halt des Busses erst in Stuttgart sei. Daraufhin gab ihm sein Fahrgast zu verstehen, für die weite Fahrt kein Geld zu haben. Da stand aber schon ein dreistelliger Betrag auf dem Taxameter. Der Taxifahrer fuhr seinen Fahrgast zurück nach Augsburg und erstattete laut Polizei Anzeige wegen Beförderungserschleichung. (AZ)