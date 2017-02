2017-02-09 08:12:35.0

Augsburg 27-Jähriger muss nach Angriff auf Sanitäter ins Gefängnis

Weil er zwei Sanitäter angegiffen hatte, muss ein 27-Jähriger für 14 Monate ins Gefängnis. Das entschied das Augsburger Amtsgericht.

Attacken auf Polizisten, Retter und Feuerwehrleute sollen künftig strenger bestraft werden. Das sieht ein Entwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD) vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat.

Nach einem Angriff auf zwei Sanitäter muss ein 27 Jahre alter Mann ins Gefängnis. Er sei am Mittwoch vom Amtsgericht Augsburg rechtskräftig zu 14 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. In diese Strafe sei ein vorheriges Urteil in anderer Sache mit einbezogen worden.

Die Mutter der 27-Jährigen hatte den Rettungsdienst gerufen, weil sie sich Sorgen machte. Der Mann war allerdings mit der Behandlung nicht einverstanden und warf laut Anklage Teller, Besteck und Glasflaschen auf die beiden Helfer.

Danach habe er versucht, einen Besenstil durch die Wohnungstür zu rammen. Hinter der Tür hatten sich die attackierten Sanitäter verschanzt. Der Stil blieb in der Tür stecken, niemand wurde verletzt.

Die deutschen Rettungskräfte berichten seit einigen Jahren, dass sie bei Einsätzen immer häufiger gewalttätig angegriffen werden. Erst diese Woche hat das Bundeskabinett deshalb beschlossen, dass Polizisten, Retter und Feuerwehrleute besser vor rabiaten Attacken bewahrt werden - mit strengeren Strafen für Angreifer. So sollen tätliche Übergriffe künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Das gilt schon dann, wenn die Attacken sich gegen Polizisten richten, die mit einfachen «Diensthandlungen» wie Streifenfahrten und Unfallaufnahmen beschäftigt sind.

Bisher droht dies nur bei «Vollstreckungshandlungen» wie Festnahmen. Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte, zunehmende Übergriffe seien völlig inakzeptabel. Zum Schutz vor Terror brachte das Kabinett außerdem auf den Weg, dass mehr Straftäter nach Ende einer Haft per elektronischer Fußfessel überwacht werden können.

Maas sagte: «Einsatzkräfte riskieren Gesundheit und Leben, um unseren Rechtsstaat zu verteidigen und anderen zu helfen.» Daher sollten Angriffe besser erfasst und härter bestraft werden. «Auch wer täglich Streife geht oder in der Amtsstube seinen Dienst verrichtet, hat mehr Respekt verdient.» (AZ, dpa)