2017-09-29 18:47:00.0

Augsburg 48-Jährige verletzt Ex-Freund mit Baseball-Schläger

In Haunstetten eskaliert am Donnerstagabend ein Beziehungsstreit. Wollte die Frau den Mann wirklich töten? Von Jörg Heinzle

Der Fall war schnell aufgeklärt – die Frage nach der angemessenen Strafe wird für die Justiz dagegen wohl deutlich schwerer zu beantworten sein. Es geht um eine 48-jährige Frau, die am Donnerstag bei einem Beziehungsstreit ihren ehemaligen Lebensgefährten mit einem Baseball-Schläger attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Die Tat spielte sich nach Angaben der Polizei am Abend gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Leisenmahd in Haunstetten ab. Die Frau schlug den Ermittlungen zufolge mit dem Baseball-Schläger auf den Kopf des 57-jährigen Mannes ein. Der Streit zwischen dem Paar soll in der Wohnung eskaliert sein. Zunächst sei die Auseinandersetzung nur verbal ausgetragen worden. Wie es heißt, gipfelte die Auseinandersetzung dann darin, dass sich die Frau den massiven Schläger aus Aluminium griff, der in Wohnung stand. Der Mann stürzte im Treppenhaus zudem mehrere Stufen hinunter und blieb dann lebensgefährlich verletzt liegen. Er soll unter anderem einen Schädelbruch erlitten haben. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort. Er wurde ins Klinikum transportiert, dort wird er laut Polizei auf der Intensivstation behandelt. Welche Folgen die schweren Verletzungen für den Mann haben werden, sei noch unklar.

ANZEIGE

Wie lief die tat ab?

Ein Rechtsmediziner wurde hinzugezogen, der prüfen soll, wie sich die Tat abgespielt hat. Eine Frage ist, welche Verletzungen durch den Schlag und welche durch den Treppensturz zustande gekommen sind. Das müsse man nun abwarten, sagt Catharina Müller, die Anwältin der Frau. Wie es heißt, sollen die Frau und der Mann deutlich unter Einfluss von Alkohol gestanden sein, als es zum Streit kam. Bei der Frau spricht die Polizei von „erheblicher“ Alkoholisierung.

Die Frau gibt offenbar an, dass sie von ihrem Partner auf früher schon immer wieder geschlagen und misshandelt worden sei. Deshalb habe sie sich mit dem Baseballschläger zur Wehr gesetzt. Sie habe aus der Wohnung flüchten wollen, ihr Ex-Freund sei gefolgt und auf der Treppe gestürzt. Polizisten nahmen die Frau noch am Donnerstagabend am Tatort fest. Zunächst war unklar, wie gravierend die Staatsanwaltschaft die Tat einstuft – und ob sie tatsächlich davon ausgeht, dass die Frau ihren Mann töten wollte. Am Freitagnachmittag beantragte die Staatsanwaltschaft dann aber Untersuchungshaft für die Frau. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl.