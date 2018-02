2018-02-07 21:31:00.0

Augsburg 67-Jährige wird zwischen Wand und Auto eingeklemmt und stirbt

Feuerwehr und Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr retten, die zwischen Auto und Tiefgarage eingeklemmt war. Bei Schneeglätte gab es am Mittwoch zahlreiche weitere Unfälle.

Schnee und Glatteis haben am Mittwochabend nicht nur für über 50 Verkehrsunfälle in der ganzen Region Augsburg gesorgt, sondern auch zu einem dramatischen Zwischenfall an einer Tiefgaragenzufahrt geführt: Eine 67 Jahre alte Frau wurde von ihrem Auto eingequetscht. Trotz aller Bemühungen eines Notarztes starb sie noch an der Unglücksstelle.

Gegen 17.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nach Hochzoll in die Oberländer Straße nahe des Kuhsees gerufen: Am Ende der Tiefgaragenabfahrt eines Mehrfamilienhauses war die Frau zwischen ihrem Auto und der Wand eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte den Wagen mit Greifzug und Radkeilen gegen weiteres Abrutschen. Die 67-Jährige wurde zwar aus ihrer Lage befreit, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch nicht geklärt.

Etwa 50 Unfälle bei Schneeglätte in der Region

Fest steht nach Auskunft der Polizei-Einsatzzentrale, dass die Tiefgaragenabfahrt durch den Schneefall spiegelglatt war und dass die Frau aus ihrem Auto ausgestiegen war. Warum sie aber die Rampe hinab ging oder gar ausgerutscht sein könnte und warum das Auto sich selbstständig gemacht hat und die Rampe hinunterrollte, müssen erst die weiteren Ermittlungen ergeben. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Das Problem: Zeugen des Unglückshergangs selbst waren der Polizei am Abend nicht bekannt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter Telefon 0821 / 323-2310 entgegen genommen. Anwohner, die die dramatische Rettungsaktion beobachteten, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Seit dem späten Nachmittag hatten sich am Mittwoch im Großraum Augsburg mehr als 50 Unfälle ereignet – die meisten endeten glimpflich mit Blechschäden. Die Polizei registrierte einen Leichtverletzten. Die Folge waren Staus. Die Autofahrer kamen oft nur im Schritttempo voran. Die B2 war ab Langweid in Richtung Augsburg zeitweise komplett gesperrt: Ein Auto mit Anhänger landete im Straßengraben, ein Kleintransporter kippte um und blieb quer liegen. Gegen 19.30 Uhr kam es auf der A8 bei Zusmarshausen zu mehreren Unfällen: Lastwagen kamen ins Rutschen, blieben am Berg stecken und blockierten die Autobahn bis in die Nacht.