2017-02-27 17:50:00.0

Region Augsburg A8: Hohes Tempo schuld an mehr Verletzten?

Vergangenes Jahr gab es deutlich mehr Unfallopfer. Die Polizei will die Entwicklung im Blick behalten. Ansonsten gibt es in der Region eine gute Nachricht zu vermelden Von Stefan Krog

Region Bei Unfällen auf der Autobahn im Großraum Augsburg sind im vergangenen Jahr 349 Menschen verletzt worden. Das ist im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um mehr als 50 Prozent. „Wir wissen noch nicht, woran es liegt“, sagt Ralf Bührle, im Polizeipräsidium zuständig für den Bereich Verkehr. Denn die Zahl der Unfälle auf der Autobahn ist im Vergleich zu den Vorjahren nur geringfügig angestiegen (892 Unfälle in 2016). Möglicherweise, so Bührle, sei ein höheres gefahrenes Tempo auf der Autobahn eine Ursache. „2016 war das erste Jahr, in dem die A8 in unserem Bereich durchgängig dreispurig befahrbar war“, sagt Bührle. „Wir werden das im Auge behalten.“ Sollte sich der Trend fortsetzen, werde ein Tempolimit zu diskutieren sein, kündigt die Polizei an.

In der Region (Stadt Augsburg sowie Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) ist die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr leicht gestiegen, wobei es mit 19 Toten einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (24) gegeben hat. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord (dazu zählen auch noch die Landkreise Dillingen und Donau-Ries) gab es mit 30 Toten so wenig Opfer wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. „Das ist eine positive Entwicklung, aber wir haben gleichzeitig eine Steigerung bei den Verletzten. Mitunter ist es Glück, wie ein Unfall letztlich ausgeht“, so Polizei-Vizepräsident Norbert Zink.

Insofern sei Entwarnung das falsche Signal. „Fast jede zweite Stunde wird ein Mensch verletzt, etwa jeden zwölften Tag ein Mensch getötet“, so Zink. Hauptursache sei nach wie vor Raserei. Insgesamt ist die Zahl der von der Polizei registrierten Unfälle in der Region leicht gestiegen (im Raum Augsburg insgesamt rund 20000), allerdings ist auch die Zahl der zugelassenen Autos gestiegen.

Kopfzerbrechen macht der Polizei, dass die Zahl der Gurtmuffel wieder steigt. Bei acht Prozent der Unfälle wurde kein Gurt getragen, sechs der 17 im vergangenen Jahr getöteten Autofahrer trugen keinen Sicherheitsgurt. Das hätte ihre Überlebenschancen zumindest deutlich verbessert. Kritischer scheinen die Bürger hingegen Alkohol am Steuer zu sehen. „Wir haben das Gefühl, dass sich die Einstellung verbessert, wobei es immer noch eine kleine hochriskante Gruppe gibt“, so Bührle. Man verzeichne aber einen leichten Rückgang bei Fahrern, die bei Kontrollen alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen werden. 361 Unfälle mit Alkohol am Steuer gab es im vergangenen Jahr – vor acht Jahren waren es noch über 100 Unfälle mehr.

Bei den Unfallursachen spielt hingegen nach Vermutungen der Polizei das Handy eine zunehmende Rolle. Beweisen lässt sich das freilich nicht, wenn es keine Zeugen gibt, die einen Unfallbeteiligten am Smartphone gesehen haben. „Aber wir vermuten, dass Ablenkung durchs Smartphone bei vielen Unfällen eine Rolle spielt“, so Bühle. Die Polizei hat vergangenes Jahr elf Prozent mehr Ordnungswidrigkeiten mit Handy-Bezug festgestellt als noch 2015. Allerdings wurde im vergangenen Jahr auch intensiver diesbezüglich kontrolliert.

Ein zunehmendes Thema sind auch Senioren im Straßenverkehr. Die Zahl der Unfallbeteiligten über 65 Jahre stieg vergangenes Jahr um 6,5 Prozent im Vergleich zu 2015. Dies liegt an der demographischen Entwicklung. Die Verkehrswacht, die mit der Polizei zusammenarbeitet, bietet Kurse für Senioren an, etwa Fahrtrainings oder auch Parcours, in denen das Bewegen mit einem Rollator geübt wird.

Senioren, so Polizeioberrat Bührle, seien als Unfallverursacher keine auffällige Gruppe. „Sie sind eher Opfer bei Verkehrsunfällen, seltener Verursacher. Sie stellen sich eher ihren Defiziten und verzichten etwa bei Dunkelheit auf Autofahrten.“ Allerdings sind Fehler beim Abbiegen bei unfallverursachenden Senioren häufiger als in der Gesamtbevölkerung, was laut Polizei daran liegt, dass sie in komplizierten Verkehrssituationen eher die Übersicht verlieren. Tempoverstöße seinen als Unfallursache hingegen deutlich seltener.