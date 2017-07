2017-07-13 18:19:00.0

Augsburg Ab Freitag ist die Kasperl-Ampel in Betrieb

Am Freitag geht in der Nähe der Puppenkiste die Kasperl-Ampel für Fußgänger in Betrieb. Der Kasperl wird allerdings nur in Grün leuchten.

In Augsburg wird es künftig eine Fußgängerampel mit einem grünen Kasperl statt eines gehenden Mannes geben. Die Stadtverwaltung wird am Freitag (13 Uhr) die besondere Ampel in der Nähe der Augsburger Puppenkiste (Ecke Milchberg/Spitalgasse) in Betrieb nehmen.

In anderen Städte gibt es ähnliche Ampeln

Die Idee zu der Kasperl-Ampel hatte der Fernsehsender atv. Auslöser war die Mainzelmännchen-Ampel in Mainz. Die Mitarbeiter des Regionalsenders waren der Ansicht, dass der Kasperl aus dem schwäbischen Marionettentheater mindestens genauso berühmt sei wie die Maskottchen des ZDF. Das Kasperl-Projekt bekam in der Bevölkerung viel Zustimmung und wurde von den Behörden geprüft und genehmigt.

Auch in anderen Städten gibt es besondere Ampel-Motive oder sie sind geplant. So gibt es die Überlegung, in Bamberg eine Sams-Ampel zu installieren, weil der Kinderbuch-Autor und Sams-Schöpfer Paul Maar in der oberfränkischen Stadt lebt. In Stuttgart ist hingegen die Forderung nach einer Ampel mit den SWR-Figuren Äffle und Pferdle trotz einer Online-Petition mit mehreren tausend Unterstützern bislang am Widerstand der Kommune gescheitert. Die Stadt befürchtet in Haftung genommen zu werden, falls ein Unfall passiert.

Dies ist auch der Grund, warum in Augsburg bei Rot in Zukunft weiterhin der herkömmliche, stehende Mann erscheint. Dies sei aus Sicherheitsgründen selbst bei der Kasperl-Ampel nötig, betont die Stadtverwaltung. dpa/AZ

