2017-01-20 19:15:00.0

Augsburg Abgeschoben: Pouya fliegt ins Ungewisse

Alle Hoffnungen waren zerschlagen. Der afghanische Flüchtling Ahmad Pouya musste ausreisen. Ein Freund begleitete ihn aus Solidarität. Sie flogen ins Ungewisse. Von Ina Kresse

Viele Unterstützer hatten bis zuletzt gehofft, dass das bayerische Innenministerium noch einlenkt. Es war vergeblich. Ahmad Shakib Pouya musste am Freitagabend nach Afghanistan ausreisen. Der 33-Jährige war nicht allein. Er wurde begleitet von Albert Ginthör, einem Musiker des Orchesters des Münchner Gärtnerplatztheaters. Ginthör, der mit Pouya zusammen für die Flüchtlingsoper Zaide gearbeitet hat, wollte den Afghanen nicht alleine lassen. Für ihn sei die Vorstellung unerträglich gewesen, nach Abschluss der Opernaufführung zu Pouya einfach zu sagen: "Guten Flug". "Er ist so ein besonderer Mensch." Ginthör bleibt etwa eine Woche in Kabul, dann muss er wieder zurück. Ab da ist Pouya auf sich gestellt. Ohne die mögliche Schutzwirkung seines deutschen Freundes.

Das Flugzeug sollte am Freitag um 18.30 Uhr in Frankfurt starten. Mit Zwischenstopp in Istanbul soll die planmäßige Ankunft der beiden in Kabul am Samstagvormittag sein. Nicola Steller vom Verein "Zuflucht Kultur", der ebenfalls vehement gegen die Zwangs-Ausreise von Pouya gekämpft hat, war am Abend der Ausreise den Tränen nahe. "Die beiden fliegen völlig ins Ungewisse. Sie wissen noch nicht einmal, wo sie unterkommen können." Sie hat Angst um Ginthör und Pouya. Wie mehrfach berichtet, fürchtet der 33-jährige Flüchtling in Afghanistan um sein Leben. Vor seiner Flucht nach Deutschland hatte er in einem Krankenhaus für eine französische Hilfsorganisation gearbeitet. Wie er schilderte, wurde er von den Taliban bedroht. Sein Vater kam ums Leben, als eine Handgranate in seine Wohnung geworfen wurde.

Flüchtling Pouya hofft auf eine Rückkehr nach Deutschland

Der Verein "Zuflucht Kultur" hat im Vorfeld versucht, mit der deutschen Botschaft Kontakt aufzunehmen. "Doch bislang ist es uns nicht gelungen, einen Kontakt herzustellen. Es wäre das fundamental Wichtigste gewesen", sagte Steller. Das Goethe-Institut, das ein weltweit agierendes Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland ist, hat auch in Kabul einen Standort. Auch dort wurde um Hilfe gebeten. Von Seiten des Instituts hieß es: "Wegen des eindeutigen Gefährdungspotentials kann das Goethe-Institut nicht für die Sicherheit Herrn Pouyas in Kabul garantieren." Angesichts der unverändert prekären Sicherheitslage genehmige das Goethe-Institut zurzeit auch keinerlei Dienstreisen und Reisen ausländischer Experten oder Künstler nach Kabul. Der Präsident des Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, hatte sich im Übrigen auch für eine Verschiebung der Ausreise Pouyas eingesetzt, bis die Härtefallkommission das nächste Mal tagt und eventuell doch noch über den Fall des Afghanen aus Augsburg entscheidet.

Pouya, der sechs Jahre in Augsburg lebte, Deutsch lernte und sich in Projekten, wie dem Grandhotel engagierte, zeigte sich kurz vor dem Abflug traurig und enttäuscht. "Aber ich weiß auch: An meiner Lage ist kurzfristig nichts zu ändern. Ich kann nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich vertraue darauf, dass ich wiederkomme." Auf jeden Fall wolle er über Internet Kontakt halten. "Bei meinen Freunden und den vielen Menschen, die mich unterstützt haben, bedanke ich mich von Herzen."

