2017-05-11 13:39:00.0

Interaktive Karte Achtung Autofahrer: Vierter Super-Blitzer in Augsburg in Betrieb

Die Polizei ließ ihr neues Gerät an der Schleifenstraße einstellen. Jetzt stehen vier Superblitzer in Augsburg. Wir zeigen die Standorte von allen Blitzern in Augsburg.

Der Super-Blitzer an der Schleifenstraße ist in Betrieb. Foto: Silvio Wyszengrad