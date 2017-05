2017-05-11 15:37:00.0

Achtung Autofahrer: Vierter Super-Blitzer in Augsburg in Betrieb

Sie fotografieren nicht nur Rotlichtsünder, sondern überwachen auch das Tempo: Die Augsburger Super-Blitzer. Der vierte ist jetzt auch scharf gestellt worden.

Achtung Autofahrer: Der vierte Super-Blitzer der Stadt auf der Schleifenstraße, an der Einmündung Hofrat-Röhrer-Straße, ist jetzt auch in Betrieb. Laut Polizei wurde er am Mittwoch gegen 17 Uhr scharf gestellt. Aufgebaut war das Gerät bereits vor zwei Monaten worden.

Baustelle sorgt für Verzögerung

ANZEIGE

Nun wurde das Gerät geeicht und in Betrieb genommen. Grund für die Verzögerung waren die Sanierungsarbeiten der Stadt an der Schleifenstraße vor etwa einem Monat. Weil damals der Belag ausgetauscht wurde, hätte die Messtechnik nach der Sanierung erneut eingestellt werden müssen. Darum entschloss sich die Polizei, mit der Inbetriebnahme bis nach dem Ende der Baustelle zu warten. Die ersten der Hightech-Blitzer waren im Dezember in Betrieb gegangen. An den Standorten Schaezlerstraße, Friedberger Straße und an der Segmüller-Kreuzung wurden von Januar bis März rund 1200 Autofahrer geblitzt. Die Geräte können sowohl Rotlichtsünder an der Ampel blitzen als auch Tempoverstöße oder die Kombination aus beidem dokumentieren.

Es gilt Tempo 50

Am neuen Standort gilt ein Tempo-50-Limit. Messungen der Polizei vor einigen Jahren im nur hundert Meter entfernten Theodor-Wiedemann-Tunnel ergaben, dass sich mehr als zehn Prozent der Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. (skro)