2017-05-29 16:31:00.0

Augsburg Achtung, Baustelle: Wo in den Ferien in Augsburg gebaut wird

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Mit dem Start der Pfingstferien rücken in Augsburg die Bauarbeiter an. Was gemacht wird und wo es eng werden kann.

Stadt und Stadtwerke planen in den Pfingstferien mehrere Baumaßnahmen. Sie wollen die ruhigere Zeit auf den Straßen nutzen. Eine Übersicht:

Bgm.-Ulrich-Straße/Einmündung Innovationspark

ANZEIGE

Nach den Osterferien wurde vom Tiefbauamt mit den Straßenbauarbeiten für die neue Einmündung Innovationspark in die Bürgermeister-Ulrich-Straße begonnen. Zur Fertigstellung muss in den Pfingstferien ab Samstag, 3. Juni, für etwa zwei Wochen die Bgm.-Ulrich-Straße in diesem Bereich komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird auf die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer werden auf dem südlichen Geh- und Radweg durch die Baustelle geführt. Die Vollsperrung ist laut Stadt mit der Baustelle zum dreistreifigen Ausbau der B 17 abgestimmt. Die Hauptbauphase auf der Bundesstraße beginnt erst nach den Pfingstferien.

Schertlinstraße

In der Schertlinstraße wird ab dem 6. Juni im Bereich der Bahnunterführung die Oberfläche des nördlichen Geh- und Radweges nach wiederhergestellt; dort waren Glasfaserkabel verlegt worden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse muss ein Notgeh- und Radweg auf der Fahrbahn eingerichtet werden. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Ampel an der Engstelle vorbeigeführt.

Diebelbachstraße

Ab Samstag, 3. Juni, wird auf der Diebelbachstraße zwischen Neubergheim und dem Brandweg die Fahrbahndecke durch das Tiefbauamt erneuert. Die Diebelbachstraße wird ab der Einmündung Spitzmahdstraße bis zur Einmündung Brandweg gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über Wellenburg und Bergheim wird eingerichtet. Die Buslinien 38 und 76 sind ebenfalls von der Maßnahme betroffen und erhalten einen geänderten Linienverlauf und Ersatzhaltestellen. Der Rad- und Gehweg bleibt geöffnet.

Wassermessstellen in der Ulmer Straße

Die Stadtwerke richten für die Überwachung der Hauptwasserleitungen Messstellen ein, damit Fehler und Schäden schneller erkannt werden können. Dies erfolgt an Hauptleitungen, wodurch die Baustellen hierfür in den Hauptstraßen liegen. In den Pfingstferien finden ab Samstag, 3. Juni, Arbeiten in den Kreuzungsbereichen Ulmer Straße und Reinöhlstraße sowie Ulmer Straße und Kriegshaberstraße statt.

Aufgrund der Arbeiten in der Kreuzung Ulmer Straße/Reinöhlstraße entfällt das Linksabbiegen von der Reinöhlstraße in die Ulmer Straße und das Rechtsabbiegen vom Kobelweg in die Ulmer Straße. Zudem ist das Linksabbiegen von Ulmer Straße in den Kobelweg und in die Reinöhlstraße nicht möglich. Die AVV-Buslinie 503 erhält am Oberhauser Bahnhof in stadtauswärtiger Richtung eine Ersatzhaltestelle. Die Straßenbahnlinie 2 und die Buslinie 35 sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Im Kreuzungsbereich Ulmer Straße/Kriegshaberstraße ist die Einfahrt von der Ulmer Straße und von der Neusässer Straße in die Kriegshaber Straße gesperrt. Zudem ist das Linksabbiegen von der Ulmer Straße in die Neusässer Straße nicht möglich. Während der Baumaßnahme werden die Haltestellen „Markgrafenstraße“ und „Gieseckestraße“ von der Buslinie 32 und von der AVV-Buslinie 512 in Fahrtrichtung Süden/Stadtbergen nicht angefahren.

Für die gesperrten Fahrtrichtungen sind Umleitungen ausgewiesen. Die Stadt empfiehlt, die beiden Bereiche zu meiden und unter anderem auf die Ackermann-Straße auszuweichen.

Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Blücherstraße

Im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße/Blücherstraße wird vom Tiefbauamt in zwei Bauabschnitten eine defekte Straßenentwässerungsleitung saniert. Während der Bauzeit fallen stadteinwärts Fahrstreifen weg und das Rechtsabbiegen von der Blücherstraße in die Kurt-Schumacher-Straße ist nicht möglich. Umleitungsstrecken über die Donaustraße und Stätzlinger Straße werden ausgewiesen. Die Arbeiten beginnen am 6. Juni und werden voraussichtlich eine Woche andauern. AZ